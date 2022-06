Ingrid Guimarães curte momento carinhoso com seu cachorro

Ingrid Guimarães exibiu um momento carinhoso e muito descontraído que viveu ao lado de seu cachorrinho

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 19h17

Nesta segunda-feira, 6, Ingrid Guimarães (49) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento carinhoso e muito descontraído que viveu ao lado de seu cachorrinho.

A atriz publicou alguns cliques onde ela aparece em sua cama, com o pet no colo, enquanto esbanjava estilo e beleza, usando um macacão amarelo.

Na legenda, a atriz aproveitou para dar destaque ao seu look: "Uma mulher de amarelo com um pet não quer guerra com ninguém! Boa semana".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosa!", disse um. "Que linda e iluminada!", escreveu outro. "Auau lindo", falou um terceiro.

Confira os cliques carinhosos e descontraídos que Ingrid Guimarães fez ao lado de seu cachorrinho: