Gato de Carolina Dieckmann rouba a cena em sequência de fotos: ''Muito lindo''

Atriz Carolina Dieckmann aproveita final de semana com seu gato e compartilha fotos encantadoras com o pet gigante

Redação Publicado em 07/03/2022, às 09h44

A atriz Carolina Dieckmann (43) exibiu toda sua beleza ao compartilhar uma sequência de cliques encantadores com um dos seus pets!

De volta ao Brasil, a cantora aproveitou o final de semana, 6, na companhia do seu gatinho e fez uma série de selfies do momento cheio de chamego com o felino laranja.

"Domingueira", celebrou ela ao exibir o momento de chamego com o seu amigo de quatro patas.

Nos registos, a loira surgiu deslumbrante e mais uma vez impressionou os internautas com sua beleza. "Lindos demais", admirou uma fã. "Gente que foto linda", continuaram. "Esse gatinho é muito lindo", destacou um terceiro.

Ainda recentemente, Carolina Dieckmann tietou a cantora Glória Groove (27) no Domingão com Huck e celebrou o encontro com uma foto nos bastidores!

Carolina Dieckmann exibe toda sua beleza em cliques com seu pet: