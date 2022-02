Fernanda Paes Leme aproveita banho de piscina com seus cachorros

Fernanda Paes Leme mostrou um momento descontraído que viveu com seus cachorros durante um banho de piscina

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 12h52

Neste segunda-feira, 21, Fernanda Paes Leme (38) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento que viveu ao lado de seus cachorros.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece curtindo um banho de piscina, na companhia de seus pet. Para esse momento, ela apostou em um maiô preto cavado, super estiloso, que combinava com as pelagens de um de seus bichinhos.

Na legenda, ela brincou com essa 'combinação': "Quem segurou melhor o lookinho todo preto?!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Essa linguinha de fora da pretinha acabou com qualquer lookinho!", escreveu um. "Maravilhosas", falou outro. "Fofinhas!", disse um terceiro.

Muito estilo!

Recentemente, Fernanda apostou em um look 'all black' para um evento e chamou atenção do público.

"O look de milhoes!", Gata!", Perfeita!", foram só alguns dos comentários que ela recebeu de seus seguidores.

Confira os cliques de Fernanda Paes Leme curtindo um banho de piscina com seus cachorros: