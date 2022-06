Ex- BBB Carla Diaz publica momento fofo ao lado do seu cachorrinho

BEIJOS DO PET!

A atriz Carla Diaz deu um beijo em seu cachorrinho, que retribuiu o carinho da participante do BBB 21

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 19h02

Nesta terça-feira, 28, Carla Diaz (31) publicou em seu Instagram um vídeo ao lado de um de seus cachorrinhos.

A atriz que participou do Big Brother Brasil no ano passado, beijava o pet e recebia lambidas no rosto como resposta ao carinho.

“Já tentou fazer isso com seu pet? Por aqui já foram muitos lambeijos”, contou Carla na legenda da publicação.

Quem apareceu nos comentários do vídeo foi a atriz Juliana Paes (43) que elogiou Carla. “Linda”, comentou a atriz.

Os fãs de Carla também adoraram o vídeo! “Que amor”, comentou uma seguidora. E outra fã reagiu ao vídeo escrevendo: “Que fofura”.

