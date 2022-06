De cara lavada, Carolina Dieckmann posa coladinha com o seu bichinho: ''Só pra dar um beijinho''

Atriz Carolina Dieckmann curte a noite na companhia do seu pet e compartilha fotos encantadoras ao lado do felino gigante

Redação Publicado em 27/06/2022, às 09h32

Mais uma vez, a atriz Carolina Dieckmann (43) exibiu toda sua beleza ao compartilhar uma sequência de cliques encantadores com um dos seus pets!

De madeixas soltas e cara lavada, a cantora aproveitou o último final de semana, 26, na companhia do seu gatinho e fez uma série de selfies do momento cheio de chamego com o felino laranja.

"Passando só pra dar um beijinho de boa noite… Que seja uma semana linda!", escreveu ela na legenda do registro.

Nos registos, a loira posou deslumbrante e deixou a web encantada com os registros. "Esse gato é muito lindo", admirou uma fã. "Apaixonado por vocês", continuaram. "Parece que ele faz pose para as fotos! Lindos demais", destacou um terceiro.

Ainda nos últimos dias, Carolina Dieckmann encantou ao abrir seu álbum de viagem por Portugal. De biquíni de crochê, recentemente ela roubou a cena na rede social.

Carolina Dieckmann curte a noite na companhia do seu pet e deixa web encantada: