Carol Castro apresenta mais novo membro de sua família: ''Estamos juntas e felizes!''

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 17h03

Nesta quinta-feira, 9, Carol Castro (38), usou suas redes sociais para apresentar o mais novo membro de sua família.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece coladinha com sua mais nova gatinha, que resgatou após conhecê-la em uma viagem para o meio do mato.

Na legenda, ela contou um pouco da história do mais novo pet: "Depois eu conto a história dessa gatinha com calma pra vocês… mas adiantando um pouco (muito): Quem acompanhou meus stories semanas atrás, deve ter visto que ela apareceu num dia em que eu estava precisando muito de um colo… Num dia difícil mesmo! Ela apareceu no meio da noite, estávamos numa casa no meio do mato… foi mágico mesmo."

"E agora, eu viajei 1.400km de carro pra voltar pra resgatá-la depois que soube que ela não tinha dono e que estava correndo risco de vida no meio daquele mato cheio de cachorro, onça, humanos maldosos… Eu podia não ter a encontrado. Mas eu vim mesmo assim. Quis arriscar. Se era pra ser pra ela viver comigo… ela apareceria pra mim. E ela apareceu! Na 1ª noite que a procurei… Agora estamos juntas e felizes!", continuou ela.

Em seguida, ela ainda deu algumas sugestões de nome e pediu ajuda de seus seguidores: "Estou pensando nos nomes: "Anja, Luz, Senhora, Ísis, Mimi, Frida, Amy, Neném, Princesa, Deusa, Lua... Querem ajudar a escolher?"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindas!", disse um. "Ela que te adotou Carol!", escreveu outro. "Duas gatas!", falou um terceiro.

