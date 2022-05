Cachorros de Sthefany Brito 'invadem' fotos do look do dia: "Tão fofos"

A atriz Sthefany Brito encantou os fãs ao mostrar a 'invasão' de seus cachorros na foto do look do dia

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 18h09

Os cachorros de Sthefany Brito(34) invadiram as fotos do look do dia.

A atriz divertiu os seguidores das redes sociais ao mostrar os cãezinhos, London e Montininho, chamando sua atenção enquanto tentava mostrar para aos fãs sua produção desta quarta-feira, 25.

Nas imagens, Sthefany aparece usando uma saia, uma jaqueta jeans, e botas, mas o que realmente deixou os fãs impressionado foi a fofura dos pets.

"Expectativa: Mostra o lookinho de mamis. Realidade: Dois filhos carentes aproveitando que o terceiro não tava por ali pra dividir atenção…", escreveu a artista, mãe de Enrico (1).

Os fãs se derreteram nos comentários. "Que coisa mais linda", disse uma internauta. "Morri de amores", confessou outra. "Linda demais", afirmou uma seguidora. "Eles são tão fofos", falou uma fã.

Recentemente, Sthefany aproveitou o dia de TBT para relembrar algum momento especial com Enrico. A atriz compartilhou uma foto de quando o filho era pequeno e confessou que não postou na época porque não gostou. Ao rever a imagem, ela se emocionou e decidiu dividir isso com seus seguidores. No registro, a mãe-coruja apareceu com a cara lavada ao segurar o filho no colo.

"Estava aqui procurando um TBT pra postar e me deparei com essa foto… Lembro como se fosse ontem quando tirei e na hora pensei: ‘nossa, tô horrorosa! Cara inchada, olheira, melasma…’ e lá foi a foto pra escanteio! Olhei agora e (pra variar) tive vontade de chorar…", disse ela.

Confira as fotos: