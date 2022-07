Bruna Linzmeyer se despede da cachorrinha de estimação: "Deu muito amor"

A atriz Bruna Linzmeyer lamentou a morte da cachorrinha de estimação, Paulina, que estava com ela há 12 anos

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 16h51

Bruna Linzmeyer (29) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 8, para se despedir de uma companheira especial.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de fotos com Paulina, sua cachorrinha de estimação, e contou que ela morreu nesta última quinta-feira, 7.

Na publicação, Bruna contou encontrou a cachorrinha em um posto de gasolina, há 12 anos, quando voltava do santuário da Santa Paulina.

"Durante os últimos anos, ela ocupou meu lugar no sofá e, quando eu estava, o lugar dela era no meu colo. A gente adotou ela machucada, assustada e com fome há 12 anos num posto de gasolina, voltando do santuário da Santa Paulina, por isso ela tinha esse nome, hehe", recordou.

Em seguida, Linzmeyer falou sobre o amor que a cachorrinha deu e recebeu ao longo dos anos. "Nossa Paulina, nossa polis, partiu anteontem, mas a bichinha se divertiu muito nessa vida, ganhou muito carinho e nos deu muito amor também. Eu agradeço", completou.

Bastidores de Pantanal

Bruna Linzmeyer decidiu usar suas redes sociais para lembrar com carinho de alguns cliques que fez com Leticia Salles (27), nos bastidores de Pantanal.

A atriz publicou registros que fez coladinha com a amiga, em clima de descontração, enquanto elas gravavam cenas de Madeleine e Filó, na primeira fase da novela. "NHAIM como eu amo uma pessoa chamada", escreveu ela.

Confira: