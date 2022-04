Britney Spears encanta internautas ao dividir clique fofíssimo do seu cachorro, Sawyer

Cantora Britney Spears se derrete ao mostrar clique fofíssimo da sua cachorrinha, Sawyer, de oito meses

Britney Spears (40) encantou os internautas ao dividir um clique encantador de um dos seus cachorros.

A cantora norte-americana clicouSawyer, sua Border Collie, com muito estilo em sua cabaninha. A pequena, de oito meses, foi um presente do noivo da atriz, o modelo e dançarino Sam Asghari (28).

Os fãs, é claro, se apaixonaram pelo clique e não pouparam carinho: "Ela parece um cãozinho de cinema", apontaram. "É a sua cara", brincou uma conta de fã clube. "Ela é linda demais", destacou um terceiro.

Livre da tutela, a Princesa do Pop vem celebrando sua liberdade com seus animais de estimação. Inclusive, ainda recentemente, ela encantou ao compartilhar um post com uma série de declarações de amor para a sua cachorrinha.

“O Sawyer me fez me sentir mais amada após nove segundos com ele do que qualquer homem com quem já estive… Não é besteira, não é da boca para fora”, declarou ela.