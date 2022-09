Ao lado dos filhos, Simaria apresenta os novos membros da família: ''Tutti e Davi''

A cantora Simaria encantou os seguidores ao mostrar os novos cachorrinhos dos filhos, Giovanna e Pawel

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 17h26

Nesta quarta-feira, 28, Simaria (40) anunciou a chegada de novos membros na sua família. Ao lado dos filhos, a cantora mostrou Tutti e Davi, os cachorrinhos de Giovanna (10) e Pawel (6).

Pelos stories do Instagram, a mamãe coruja contou que comprou os pets e exibiu a felicidade com herdeiros com eles.

Sem maquiagem e de roupão, a artista brincou: "É galera, olha a função de mãe como é, tive que compra mais dois cachorros. Agora chegou a Tutti na nossa vida e o Davi", disse ela.

Vale lembrar que os filhos de Simaria são frutos do antigo casamento com o espanhol Vincent Escrig. Os dois anunciaram a separação em agosto de 2021 através das redes sociais.

SIMARIA FAZ SURPRESA DURANTE SHOW DE SIMONE

Afastada dos palcos desde junho deste ano, a cantora Simaria Mendes (40) pegou a todos de surpresa, inclusive a irmã, Simone Mendes (38), ao aparecer no palco de um show que a esposa de Kaká Diniz estava fazendo. Durante a apresentação da irmã em uma casa de shows em São Paulo, Simaria apareceu sem avisar e emocionou a todos com a iniciativa. Afinal, elas não se apresentavam juntas desde o anúncio da pausa da musa em sua carreira para cuidar da saúde.

