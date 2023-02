Ana Hickmann adota cachorro que resgatou em rodovia: "Escolheu ficar"

Ana Hickmann batizou o pet como Joaquim, mesmo nome de um amigo de seu filho

Ana Hickmann (41) adotou o cão que resgatou nesta semana. Ela levou o animal direto para um hospital veterinário após o resgate, e deu a ele o nome Joaquim, mesmo de um amigo do filho.

"Quando a mamãe viu o Joaquim de longe, só queria ajudá-lo. Mas depois eu e papai conversamos muito a respeito e chegamos à conclusão de que não fomos nós que encontramos Joaquim, e sim ele que nos encontrou e escolheu ficar na nossa família", disse o filho da apresentadora.

Ela contou que não foi o primeiro resgate que fez, mas que nunca havia compartilhado com os fãs. "Quando faço isso, não penso em registrar, mas em tirar o bichinho da rua, daquela situação difícil", afirmou.

O marido de Ana, o empresário Alexandre Correa, foi quem registrou o momento em que a comandante do "Hoje em Dia" pega o animal com sua jaqueta e entra com ele no carro da família.

"Faltando 48 horas para completarmos 25 anos de casados (bodas de prata), é impressionante como a Ana ainda consegue me surpreender com várias atitudes. Eu não sei como, mas ela viu um animal abandonado e me fez voltar para buscá-lo", iniciou ele.

"Honestamente… eu queria ter algo a mais para dizer, mas ela me deixa sem palavras mesmo depois de tanto tempo juntos. Você não existe, Aninha! Estamos levando o cão para ver o estado de saúde dele e prestar toda a assistência para que ele fique bem logo", complementou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Correa (@alewin71)

Amante do Carnaval, Ana Hickmann não sabia sambar: 'Tinha que fazer umas aulas'

Em entrevista à CARAS, Ana Hickmann revelou que, apesar de amar o carnaval e se animar ao ouvir uma boa música, ela não sabia sambar.

"Sou aquela loirinha típica, não sei sambar. Mas me empolguei e fiquei pulando. Tinha que fazer umas aulas com essas passistas", afirmou ela.