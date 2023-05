Web detona Bella Campos por sua atuação em Vai na Fé: ‘Nível Jade Picon’

Atriz Bella Campos vira alvo de críticas nas redes sociais por atuação sem expressões em cena importante de novela

Parece que a atuação da atriz Bella Campos (25) em Vai na Fé não está convencendo os internautas. Principalmente após uma cena importante na qual a personagem da artista descobre que Sol, vivida por Sheron Menezzes, já foi estuprada por Theo, interpretado por Emílio Dantas.

O que aconteceu foi que, no momento em que Kate (Clara Moneke) revela a informação para a estudante de direito, a falta de expressão com a notícia chocante incomodou os telespectadores da novela das sete. A cena foi ao ar na última terça-feira, 23, fazendo com que o nome da namorada de MC Cabelinho, que também está na novela e é bastante elogiado por sua atuação, fosse muito comentado nas redes sociais.

“Eu morro que a Bella Campos realmente levou um país inteiro a acreditar que ela era uma boa atriz só porque na novela ela era muda”, disparou um internauta. “A falta de expressão da Bella Campos tá nível Jade Picon [risos] Foi um surto coletivo a gente achando que era uma grande promessa por causa de Pantanal”, criticou uma outra.

Não há muito tempo, Bella desabafou sobre as críticas que recebe. “A verdade é que não importa o que eu faça, nunca será o suficiente para agradar a todos. Não posso simplesmente ter pernas para andar. Elas precisam ser nem muito gordas, nem muito magras. A função do nosso corpo, da minha barriga, é realizar as funções biológicas relacionadas à alimentação, não servir como base para julgamentos. Não vou me envolver nessa paranoia”, comentou, durante sua participação no podcast PodDelas.

A falta de expressão da Bella Campos tá nível Jade Picon kkkkkkkkk Foi um surto coletivo a gente achando que era uma grande promessa por causa de Pantanal pic.twitter.com/zMpZNkHcOY — Rod (@conradorodrigo0) May 25, 2023

Bella Campos revela detalhes de intimidade com MC Cabelinho

A atriz Bella Campos elevou a temperatura das redes sociais com uma declaração polêmica durante uma live recentemente. Acontece que a artista decidiu fazer uma brincadeira com os seguidores e acabou revelando detalhes sobre sua intimidade com o namorado, o cantor MC Cabelinho.

Tudo aconteceu quando um seguidor perguntou se o músico estava gripado. Bella não perdeu a oportunidade e fez uma piada com a saúde do artista durante o vídeo ao vivo: "Tá gripado não. Meu marido toma chá todo dia, não fica gripado", disparou em tom de brincadeira. É que o termo ‘chá’ é conhecido como um trocadilho para vida sexual. Além de revelar a frequência da intimidade com o namorado, Bella também surpreendeu ao chamá-lo de marido, indicando que a relação entre os dois está ficando cada vez mais séria.