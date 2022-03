Violeta desconfia de doença de Eugênio em 'Além da Ilusão'

Violeta não acredita e desconfia da doença de Eugênio na novela 'Além da Ilusão'

Entre acertos e erros, tapas e beijos, dois personagens da novela de época Além da Ilusão seguirão longe de se acertar na história.

Nos próximos capítulos da trama das 18 horas, a empresária Violeta (Malu Galli) duvidará do estado de saúde de Eugênio (Marcello Novaes) e baterá boca com ele na obra.

A madame irá até a residência do sócio dela no folhetim da TV Globo, após ele faltar no trabalho e o encontrará deitado e enrolado nas cobertas, prostrado em sua cama.

Deboche

O personagem contará que seus sintomas da gripe pioraram, mas será esnobado pela mãe de Isadora (Larissa Manoela). "Fricote!", dirá Violeta sem piedade de Eugênio na novela das seis, deixando o ricaço impressionado com a postura dela.