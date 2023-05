Vinicius Pieri comemora seu personagem na novela A Infância de Romeu e Julieta

Vinicius Pieri vai interpretar o personagem Patrick na novela A Infância de Romeu e Julieta, nova trama infantil do SBT

O ator Vinicius Pieri está contando os dias para ver suas primeiras cenas na novela A Infância de Romeu e Julieta, nova trama infantil do SBT. A história estreia no dia 8 de maio e terá o artista vivendo o personagem Patrick.

“Patrick mora no bairro Castanheiras, que tem uma grande rivalidade com o lado Torre. Ele gosta de esportes, de cozinhar quando for grande, quer ter um restaurante com a Julieta (Vittória Seixas). O que não vai faltar nessa história é diversão, aventura e muita confusão”, disse ele.

O artista precisou mudar de cidade para gravar a novela. Ele vive em São Paulo com a mãe e a irmã caçula. “Amo o Rio de Janeiro, mas sempre gostei de São Paulo, é uma cidade incrível. Estou muito feliz em fazer parte deste projeto. Tudo é novidade, a cidade, o estúdio de gravação, a casa, a escola, é um momento bem especial”, contou.

Íris Abravanel conta detalhes sobre a história de A Infância de Romeu e Julieta

Autora da novela A Infância de Romeu e Julieta, Iris Abravanel falou sobre a adaptação inspirada na história clássica de William Shakespeare (1564 – 1616). "A história de Romeu e Julieta é tão trágica, triste e desesperadora, não tem nada a ver comigo. Vamos imaginar a infância de Romeu e Julieta, vamos fazer uma história contando como eles começaram. Shakespeare que me desculpe, ele deve estar revirando no túmulo, está tudo mudado. Mas a minha intenção é fazer o melhor para as famílias, para o SBT, para todos nós", disse ela.

A autora também falou sobre a história do folhetim. "A novela fala sobre a briga de duas famílias, e eu quero falar sobre a importância do perdão. Às vezes, a gente fica com mágoa de alguém e fica remoendo, e prejudica a gente mesmo, ficamos doentes. Perdão é uma coisa muito difícil, mas é um exercício", pontuou.

Na trama, Romeu Monteiro e Julieta Campos moram em lados opostos do mesmo bairro. Quando se conhecem, a conexão é instantânea e um sentimento lindo e puro nasce entre eles. Contudo, eles descobrem que são de famílias inimigas e turmas rivais, nem mesmo uma amizade seria possível entre eles. Mas os dois decidem achar uma forma de acabar com as rixas dos amigos e resolver os mal-entendidos do passado para selar a paz entre as famílias.