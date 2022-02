Vinícius Pieri celebra sua estreia na Globo com a novela 'Além da Ilusão': ''Um trabalho muito importante''

Aos 13 anos, o ator Vinícius Pieri irá interpretar Lorenzo na novela 'Além da Ilusão' e celebra sua estreia na Globo

Redação Publicado em 08/02/2022, às 11h54

O ator Vinícius Pieri (13), que irá viver Lorenzona novela Além da Ilusão da TV Globo, vem conquistando cada vez mais seu espaço na televisão brasileira.

O artista-mirim começou a carreira artística aos cinco anos e é bailarino, cantor, violinista e dublador. Além do mais, ele já foi premiado como melhor ator juvenil do filme Espectro no festival de Montreal, no Canadá.

Vinícius Pieri fala sobre estreia de 'Além da Ilusão':

Pronto para um novo desafio, o ator comentou a emoção de fazer parte da nova novela da dramaturga Alessandra Poggi: "Estou muito feliz e ansioso pela estreia de Além da Ilusão. Foi um trabalho muito importante, tive a grande oportunidade de contracenar com atores e atrizes maravilhosos onde pude aprender muito", disse ele.

"A história é emocionante, tudo feito com muito capricho, toda a equipe dedicada e empenhada para fazer uma novela bem especial. Sou grato por ter sido recebido com tanto carinho por todos. Enfim, terei a minha estreia na TV Globo em uma linda novela de época", detalhou.

Crédito: Mário Bregieira

Vinícius Pieri vive Lorenzo em 'Além da Ilusão':

Na história, Lorenzo Martinelli (Vinícius Pieri/Guilherme Prates), filho de Giovanna (Roberta Gualda), é melhor amigo de Letícia (Maria Luiza Galhano/Larissa Nunes) e Bento (Pedro Guilherme Rodrigues/Matheus Dias). Desde criança, é apaixonado por Letícia, mas nunca foi correspondido. Aprendeu com a mãe a trabalhar na lavoura e a produzir aguardente. Quando fica sabendo que Letícia e Bento vão se casar, decide se alistar na Força Expedicionária Brasileira para se afastar da moça e tentar esquecer aquela paixão.