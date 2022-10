Valor da Vida: resumo da novela de 31 de outubro a 4 de novembro

Nos próximos capítulos da novela Valor da Vida, Vasco vai ao escritório de Cláudia e pede para ela doar um rim para a mãe de seus filhos, já que ele não é compatível e Sara está grávida de trigêmeos

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 08h46

Segunda-feira - 31/10

Aisha e Faisal estão nas ruínas de Baalbek, no Líbano, gravando um vídeo de dança do ventre, quando reparam em um corpo caído no chão. Paralelamente, em Guimarães (Portugal), Sara reúne a família para revelar sua relação com Vasco e anunciar que os dois vão ser pais. Neste momento, Carolina, irmã e esposa de Vasco, que está presa a uma cama há oito anos após um acidente de carro, abre os olhos e deixa as enfermeiras espantadas. Leonardo questiona quando Camilla irá terminar o noivado com Luís e ela responde que isso não seria bom para os negócios. Vitorino pergunta para Júlia se ela está nervosa com a leitura do testamento e a empresária garante que não, dizendo que é uma maneira de modernizar a fábrica e aceitar a proposta de Camilla.

Terça-feira - 01/11

As impressões digitais de Artur são enviadas para Portugal com objetivo de descobrir sua identidade. Camilla assiste à sessão fotográfica da filha, Isabel, quando Leonardo a encontra e pede a “mercadoria”. Em seguida, ele questiona por que ela não gosta de Júlia. Na Pousada de Santa Marinha, todos estão ansiosos pela leitura do testamento, mas Luís afirma que falta uma pessoa. Ana Clara chega e o advogado revela que a ex-mulher também faz parte da lista de herdeiros, deixando a família em choque. Sara está terminando de arrumar suas coisas quando Vasco entra com Carolina e as duas se emocionam. Em seguida, a investigadora científica pergunta o que aconteceu durante o tempo em que esteve em coma. Aisha é levada para a delegacia sob suspeita de sequestrar e roubar o homem misterioso que foi encontrado sem memória. No entanto, as autoridades identificam semelhanças nas impressões digitais dele com a de um homem dado como morto há vinte anos.

Quarta-feira - 02/11

Aisha sai da cela acompanhada por um policial. Com a recente descoberta de que Artur está vivo, Luís explica que a abertura do testamento está suspensa até ele voltar. O médico afirma que o que causou a crise de Carolina foi o mau funcionamento dos rins e que ela precisa de um transplante urgentemente. O doador ideal seria a irmã, mas como Sara está grávida, ele sugere que Vasco faça os testes de compatibilidade. Manuel, pai de Aisha, continua desaparecido e sua família começa a pensar o pior.

Quinta-feira - 03/11

Leonardo diz a Camilla que a “encomenda” chegou em ótimo estado e que em pouco tempo ela vai poder expor o produto. Artur entra no laboratório de Jesus e fica impressionado. O neurocientista revela que está na linha de frente de um estudo sobre doenças do cérebro e tem os melhores profissionais do mundo à disposição. Carlos chega ao hospital, procura o quarto de Carolina e fica comovido ao reencontrá-la. Vasco vai ao escritório de Cláudia e pede para ela doar um rim para a mãe de seus filhos, já que ele não é compatível e Sara está grávida de trigêmeos. Aisha chega em casa e conta que conseguiu imagens que provam que não era o pai que conduzia o carro, o que os deixa com esperança de que Manuel esteja vivo.

Sexta-feira - 04/11

Sara reclama que Vasco está diferente com ela desde que Carolina acordou. O diretor financeiro acaba assumindo que ainda ama a mãe de seus filhos e pede perdão. Cidália admite a Carlos que o casamento de Becas e Cláudia a deixa confusa. Jesus afirma que não tem outra opção senão forjar um exame de DNA para a família acreditar que Manuel morreu. Júlia conta para Vitorino que Artur chega no dia seguinte e que vai ficar na casa deles. Michelle está na revista e se queixa por não conseguir arrumar trabalho porque a acham velha. O fotógrafo conta que tem uma maneira fácil dela ganhar dinheiro e a ex-modelo fica interessada. Jesus confessa que não consegue descobrir onde estão alojadas as memórias de Artur e acredita que será bom ver como ele reagirá ao reencontrar a família em Portugal.