Vai na Fé: Wilma choca com revelação sobre o pai de Lui

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Wilma revela que mentiu sobre quem é o pai de Lui

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, Wilma (Renata Sorrah) choca Lui (José Loreto) ao revelar que ele não é filho de Fábio (ZéCarlos Machado). Ela fará a revelação ver o filho animado com um novo projeto do suposto pai.

Nas cenas, segundo o Jornal Extra, Lui estará empolgado com a notícia de que Fábio quer construir um teatro no refúgio, mas Wilma acaba com a alegria dele. Ela diz que Lui não é filho de Fábio. Ela conta que ele criado por meio de um projeto de bebês de proveta.

"Na mesma época, começaram os testes nos Estados Unidos com bebês de proveta e eu decidi ser voluntária. Engravidei de primeira! Quando voltamos pro Brasil, todo mundo achou que o filho era do Fábio. Eu nunca desmenti!", diz ela, segundo o site NaTelinha. "Eu sou filho de um golpe da barriga?", questiona o cantor. E ela diz que foi uma experiência que ajudou muitas mulheres.

Todo mundo fica chocado com a revelação sobre a paternidade de Lui e Wilma vai embora do refúgio sozinha. Por sua vez, Lui decide ficar na casa de Fábio.

Confira o resumo da novela Vai na Fé dos dias 26 e 27 de maio:

Capítulo 113 - Sexta-feira, 26 de maio

Lumiar avisa a Estevão que cuidará do caso sozinha. Janaína se recusa a denunciar Theo, e Jenifer não se conforma. Lui ouve Sol falando sobre ele com Wilma. Ben se encontra com Valéria. Theo chama Lumiar para se encontrar com ele no bar de Orfeu. Sol se irrita com a equipe de filmagem. Clara e Helena passeiam pela orla. Lui libera Sol para voltar para casa. Ben confirma a fraude no exame de DNA para Lumiar. Sol se despede de Lui. Lumiar mente para Theo. Érika chega ao Refúgio para participar do reality. Dora pede para a equipe de Renata acompanhá-la na sessão de quimioterapia. Ben repreende os alunos da revisão criminal e todos se assustam. Vanessa, outra suposta vítima de Theo, pede dinheiro a Ben para denunciar o empresário. Jenifer revela a Sol que já sabe o que Theo fez com ela.

Capítulo 114 - Sábado, 27 de maio

Sol acolhe Jenifer. Jairo surpreende Bruna. Ben tenta convencer Vanessa a denunciar Theo. Sol se preocupa ao saber que Jenifer está tentando processar Theo. Dora se encanta ao ver Fábio atuar com Wilma e Érika. Hugo e Jenifer começam a namorar. O cinegrafista filma Dora e Wilma tendo uma conversa decisiva. Sol observa Jenifer e Hugo namorando. Lui se aconselha com Wilma. Vanessa conta para Orfeu que Ben quer processar Theo. Sol implora que Jenifer para de investigar os crimes de Theo. Orfeu ameaça Vanessa. Kate implica com Jenifer e Hugo. Orfeu avisa a Theo que Ben quer processá-lo. Wilma ironiza a ideia de Fábio de construir um teatro no Refúgio. Vitinho chama Anthony para participar do reality. Orfeu exige que Hugo convença Jenifer a desistir de processar Theo. Wilma insinua a Lui que Fábio não é seu pai.