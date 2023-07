Vai na Fé: Theo provoca a ira de Orfeu, que jura vingança

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Orfeu fica furioso e acusa Theo de traí-lo. Saiba o que ele vai fazer

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, Theo (Emilio Dantas) vai provocar Orfeu (Jonathan Haagensen) e deixará o criminoso furioso. Tanto que ele vai armar um plano de vingança contra o empresário.

Nas cenas, de acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Orfeu foge da cadeia e procura Theo para pedir ajuda. Ele pede dinheiro para o empresário, que diz que precisa de um tempo para reunir o dinheiro. Então, o criminoso vai para o seu apartamento para aguardar, mas se depara com vários policiais.

Orfeu acredita que foi Theo quem chamou a polícia contra ele e acusa o ex-parceiro de traição. Assim, ele decide se vingar. Orfeu chama um comparsa e diz que Theo tentou entregá-lo para a polícia. Ele diz que precisa de uma arma para acabar com o rival.

Vai na Fé: Sol bate em Theo

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, Sol (Sheron Menezzes) vai ficar uma fera após uma atitude de Theo (Emilio Dantas) com os filhos. Ela perde a cabeça e agride o rival no meio do hospital. Nas cenas, Sol fica desesperada ao descobrir que Jenifer (Bella Campos) foi internada no hospital após um jantar com Theo. Anteriormente, Theo leva os dois filhos, Jenifer e Rafa (Caio Manhente), para uma jantar e arma uma vingança.

O vilão descobre que os filhos se aproximaram dele em um plano contra ele. Os jovens querem ter provas para incriminá-lo no julgamento de assédio sexual. Porém, Theo descobre a intenção deles e se vinga. No jantar, ele coloca um veneno na comida dos jovens, que começam a passar mal e são internados com intoxicação alimentar.

Ao chegar no hospital, Sol culpa Theo pelo ocorrido, mesmo sem saber que ele envenenou os filhos. “Se eu souber que você encostou um dedo na Jeni ou no Rafa, eu mato você. Entendeu? Eu mato”, diz a dançarina. Então, ele debocha. “Te acalma, omédico falou que foi uma intoxicação alimentar. Eles comeram uma coisa estragada e passaram mal. Sabem que eu não tenho como ser o responsável. Só você que enche a cara e acha que a culpa é dos outros”, afirma.

Com isso, Sol perde a paciência e bate em Theo. Os dois são afastados e ela o chama de abusador.