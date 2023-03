Vai na Fé: Theo confronta Sol sobre a paternidade de Jenifer

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Theo enfrenta Sol para saber quem é o pai biológico de Jenifer

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, Theo (Emilio Dantas) vai atrás de Sol (Sheron Menezzes) para tirar satisfação sobre a paternidade de Jenifer (Bella Campos). O empresário vai xingar a dançarina ao ser enfrentado por ela.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Theo conversa com Ben sobre quem é o pai de Jenifer e surge um climão entre eles. Ben diz que não quer mais saber dessa história e que Theo também deveria esquecer o assunto, mas não é isso que o vilão vai fazer.

Theo vai atrás de Sol e a assusta ao persegui-la pelas ruas. Ele diz que quer ter uma conversa com ela, mas a dançarina tenta se livrar dele. Então, o empresário pergunta se Jenifer é filha dele. Sol se revolta e entra no primeiro táxi que encontra. Theo tenta segurar a porta, mas ela fecha e quase prende a mão dele. Assim, ele a chama de 'vadia' e Sol vai embora de táxi.

Leia o resumo dos capítulos de Vai na Fé no período de 31 de março a 1 de abril:

Capítulo 65 - Sexta-feira, 31 de março

Lui se angustia à espera de uma resposta de Sol. Sol garante a mãe que não ficará com Lui. Neide difama a filha de Marlene na igreja. Sol revela para Vitinho os termos do contrato que Wilma a fez assinar. Jenifer diz que não quer mais participar do laboratório de revisão criminal e Ben pede para conversar com ela. Bryan e Gil defendem Duda do bullying no colégio. Uma criança pede a ajuda de Ben e Jenifer para tirar o pai da cadeia. Sol diz a Lui que não quer ficar com ele. Erick implica com Duda e ela acredita que a culpa foi de Meire. Jenifer se empolga para trabalhar no caso do pai de Vitória no laboratório de revisão criminal e Ben acha graça. Lumiar tenta conversar com Ben. Theo vai até o Refúgio e questiona Lumiar sobre a paternidade de Jenifer.

Capítulo 66 - Sábado, 1 de abril

Lumiar não responde a pergunta de Theo. Dora se incomoda com a presença de Theo no refúgio e passa mal ao tocar nele. Kate brinca com Duda e Meire. Lui compõe uma música e Wilma o menospreza. Jenifer conversa com Ben sobre o caso do pai de Vitória. Sol se emociona quando Lui mostra parte da música que ele compôs para ela, e eles acabam se beijando. Ben conversa com Josué, pai de Vitória, e se empolga quando Jenifer descobre uma brecha para que eles revisem o caso. Guiga questiona Jenifer sobre o baile funk próximo à sua casa. Theo se afasta com Lumiar de uma cerimônia e Dora se preocupa. Jenifer encontra um presente que Ben deu para Sol quando eram namorados. Theo entra escondido com um vinho no quarto de Lumiar. Jenifer pede para Kate levá-la ao baile funk. Theo consegue a informação que queria sobre Sol com Lumiar.