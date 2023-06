Vai na Fé: Sol revela segredo de Lumiar na frente do juiz

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Sol perde a paciência com Lumiar e a ataca na frente de todo mundo com a revelação de um segredo

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, Sol (Sheron Menezzes) vai perder a paciência com Lumiar (Carolina Dieckmann) durante o julgamento de Theo (Emilio Dantas). Ela vai ser uma das testemunhas de defesa e decide revelar um segredo da advogada na frente do juiz.

Nas cenas, Lumiar vai mostrar fotos para tentar desqualificar o depoimento de Sol. Ela vai relembrar o passado da dançarina como princesinha do baile funk. “Apesar da qualidade das imagens não ser das melhores, não parece que Solange da Silva Carvalho fosse exatamente uma jovem pudica e recatada”, diz ela. Então, Sol rebate: “E o que dançar e frequentar o baile têm a dizer sobre o meu caráter?'.

Na sequência, Lumiar pergunta se Sol mentiu sobre a paternidade de sua filha e ela confirma. Assim, Lumiar diz que o caso parece mais uma briga familiar do que um crime. “Vossa excelência, essa é mais uma evidência que esse caso na verdade é mais pessoal do que criminal”, afirma.

Ao ouvir isso, Sol perde a paciência e diz um segredo de Lumiar para o juiz. “Concordo. Até porque o réu é seu amante. Você está defendendo esse abusador porque está apaixonada por ele e não percebe o que ele é”, afirma. Porém, Lumiar não se abala. “Só queria encerrar lembrando dona Solange que eu não estou sendo julgada aqui. E, se eu estivesse no banco dos réus, teria direito à ampla defesa, assim como o meu cliente”, diz.

As cenas vão ao ar a partir de segunda-feira, 26.

Vai na Fé: Dora faz seus últimos pedidos

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Dora (Claudia Ohana) vai ver a sua doença evoluir. Ela luta contra um câncer e a quimioterapia para de fazer efeito. Assim, ela entra nos cuidados paliativos e decide fazer seus últimos pedidos em vida.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Dora passa mal e é atendida pelos médicos, que informam que o tumor está em um estágio muito avançado. Então, ela começa a pensar no que ainda quer fazer na vida que lhe resta. Assim, ela faz dois pedidos especiais.

Em seu primeiro pedido, ela diz que quer um show de despedida e a família decide organizar um evento para ela no refúgio. O segundo pedido dela é para que Lui (José Loreto) e Lumiar (Carolina Dieckmann) façam as pazes. Porém, os dois vão se afastar ainda mais quando ele der um depoimento contra Theo (Emilio Dantas) no processo de abuso sexual.