Vai na Fé: Sol levanta a mão para bater em Jenifer após questionamento

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, Sol (Sheron Menezzes) vai ter uma nova discussão com a filha Jenifer (Bella Campos) por causa do mistério do pai biológico da herdeira. A jovem descobriu que Ben (Samuel de Assis) pode ser o seu pai e exige um exame de DNA. Porém, a dançarina não reage muito bem e levanta a mão para bater na filha. Saiba como será a cena :

Nas cenas, Jenifer desconfia que Ben é seu pai biológico ao ver que ele tem a tatuagem igual a da sua mãe. Então, ela decide confrontar a mãe. “Mãe, eu já sei que a senhora namorou com o Benjamin e que os dois têm a mesma tatuagem. As datas batem. Ele é o meu pai?”, diz ela. E a dançarina responde: “Eu namorei o Ben sim. Mas isso não quer dizer que ele é o seu pai”.

Jenifer pergunta o motivo para que a mãe não quisesse que ela descobrisse a ligação dela com o advogado. E Sol responde: “Foi porque eu não quis! É direito meu!”. Porém, a jovem rebate: “É direito meu saber quem é o meu pai”.

Então, Jenifer insiste em saber quem é o seu pai e Sol diz que não sabe. “Então eu vou achar um por um dos seus namorados, igual eu achei o Ben, e vou pedir para fazer teste de DNA com cada um deles, já que parece que você transava com todo mundo”, afirma. Neste momento, Sol perde a cabeça e levanta a mão para bater na filha, mas Jenifer não se intimida e diz para a mãe bater mesmo. Com isso, Sol desiste e coloca a filha de castigo.

Leia o resumo dos próximos capítulos da novela Vai na Fé no período de 27 de março a 1 de abril:

Capítulo 61 - Segunda-feira, 27 de março

Jenifer questiona Ben sobre sua tatuagem e revela que sua mãe tem uma igual. Sol faz sucesso durante a apresentação no programa. Ben se surpreende com a possibilidade de ser pai de Jenifer. Wilma afirma a Vitinho que não vai deixar Sol e Lui ficarem juntos e exige que o produtor a ajude. Ben diz a Jenifer que precisa conversar com Sol. Lumiar revela para Ben que sabia que Jenifer era filha de Sol. Ben procura Theo. Lumiar liga para Dora, que se preocupa com o estado da filha. Theo se surpreende com a notícia de que Ben pode ser o pai de Jenifer. Vitinho revela que Sol e Lui se beijaram e Wilma fica furiosa. Theo se oferece para acompanhar Ben. Lumiar não consegue avisar Sol da visita de Ben e chora nos braços de Dora. Sol conversa com o pastor sobre seu envolvimento com Lui. Ben chega para falar com Sol.

Capítulo 62 - Terça-feira, 28 de março

Jenifer avisa que não é um bom dia para falar com a mãe, e Ben vai embora. Lumiar revela a Dora que mentiu para o marido. Hugo tenta falar com Kate. Vini avisa a Yuri que o projeto de revisão criminal será reapresentado para o reitor da faculdade. Theo questiona Ben sobre sua conversa com Sol. Kate pergunta por Eduardo para Jenifer. Os alunos do ICAES descobrem que Lumiar não apresentou o projeto para a reitoria e contam para Ben. Fábio tenta aconselhar Lumiar. Jenifer revela a Ben que Lumiar sabia de toda a investigação que ela estava fazendo para encontrar seu pai biológico. Duda treina boxe com Gil e Bryan. Hugo grafita uma arte com Kate em um muro na frente da casa da moça. Neide conta sobre a visita que Jenifer recebeu para Sol e ela confronta a filha.

Capítulo 63 - Quarta-feira, 29 de março

Sol garante a Jenifer que Ben não é seu pai e implora que ela se afaste do advogado. Theo defende Lumiar para Ben. Sol tenta falar com a esposa de Ben. Lumiar pede ajuda a Dora para participar de um ritual comandado por ela. Jenifer vai escondida para a casa de Ben e se decepciona ao encontrá-lo com Theo e Simas. Sol se desespera ao perceber o sumiço da filha mais velha. Clara incentiva Rafa a sair de casa para fotografar. Hugo pede para Jenifer dar um presente dele para Kate. Sol discute com Jenifer e liga para Ben. Lui se angustia com a demora de Sol para chegar à mansão. Sol vai à casa de Ben e ele afirma que fará um exame de DNA com Jenifer.

Capítulo 64 - Quinta-feira, 30 de março

Sol mente para Ben sobre a paternidade de Jenifer e implora que ele incentive a moça a esquecer o assunto. Kate finge não gostar do presente de Hugo. Sol chega com Ben à mansão e Lui fica enciumado. Jenifer marca de se encontrar com Ben. Lui se entristece por não conseguir ajudar Sol. Ben tenta convencer Jenifer a desistir de fazer o exame de DNA e os dois discutem. Lui tem uma ideia para tentar alegrar Sol e pede a ajuda a Vitinho. Jenifer discute com Neide. Sol se aconselha com o Pastor Miguel, e decide mentir novamente para a filha mais velha sobre sua paternidade. Ben afirma a Theo e Simas que não vai procurar Lumiar. Jenifer questiona Neide sobre os antigos namorados da mãe. Neide faz fofoca de Sol na igreja. Lui manda entregar a surpresa na frente da igreja e Sol se sente humilhada com os olhares dos fiéis.

Capítulo 65 - Sexta-feira, 31 de março

Lui se angustia à espera de uma resposta de Sol. Sol garante a mãe que não ficará com Lui. Neide difama a filha de Marlene na igreja. Sol revela para Vitinho os termos do contrato que Wilma a fez assinar. Jenifer diz que não quer mais participar do laboratório de revisão criminal e Ben pede para conversar com ela. Bryan e Gil defendem Duda do bullying no colégio. Uma criança pede a ajuda de Ben e Jenifer para tirar o pai da cadeia. Sol diz a Lui que não quer ficar com ele. Erick implica com Duda e ela acredita que a culpa foi de Meire. Jenifer se empolga para trabalhar no caso do pai de Vitória no laboratório de revisão criminal e Ben acha graça. Lumiar tenta conversar com Ben. Theo vai até o Refúgio e questiona Lumiar sobre a paternidade de Jenifer.

Capítulo 66 - Sábado, 1 de abril

Lumiar não responde a pergunta de Theo. Dora se incomoda com a presença de Theo no refúgio e passa mal ao tocar nele. Kate brinca com Duda e Meire. Lui compõe uma música e Wilma o menospreza. Jenifer conversa com Ben sobre o caso do pai de Vitória. Sol se emociona quando Lui mostra parte da música que ele compôs para ela, e eles acabam se beijando. Ben conversa com Josué, pai de Vitória, e se empolga quando Jenifer descobre uma brecha para que eles revisem o caso. Guiga questiona Jenifer sobre o baile funk próximo à sua casa. Theo se afasta com Lumiar de uma cerimônia e Dora se preocupa. Jenifer encontra um presente que Ben deu para Sol quando eram namorados. Theo entra escondido com um vinho no quarto de Lumiar. Jenifer pede para Kate levá-la ao baile funk. Theo consegue a informação que queria sobre Sol com Lumiar.