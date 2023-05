Vai na Fé: Sol fica aos prantos em conversa decisiva com Ben

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Ben faz Sol cair no choro ao ajudá-la a entender tudo o que aconteceu no passado. Entenda!

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, Sol (Sheron Menezzes) vai chorar muito durante uma conversa decisiva com Ben (Samuel de Assis). O momento acontecerá quando ela confessar que sente culpa pelo que aconteceu entre ela e Theo (Emilio Dantas). Porém, ele a ajuda a entender que foi vítima de abuso sexual.

Nas cenas, Ben conta para Sol que sabe que Theo abusou dela na adolescência. Ela fica em choque com a revelação e diz que não foi abusada. Porém, Ben rebate e diz que ela teve opção de escolha naquela noite, que ela estava bêbada e Theo abusou dela naquele estado.

Assim, Sol confessa que sentiu culpada por ter aceitado beber com Theo e por ter confiado nele naquela noite. “A culpa não é sua, a culpa nunca é da vítima”, diz o advogado. Então, a dançarina começa a bater no ex-namorado e questionar onde ele estava naquela noite ao invés de protegê-la. Sol começa a chorar muito e Ben a acolhe em um abraço.

Confira o resumo da novela Vai na Fé no período de 18 a 20 de maio:

Capítulo 106 - Quinta-feira, 18 de maio

Jenifer é hostil com Theo. Guiga implora que Yuri a ajude a receber dinheiro por uma publicação. Rafa tenta ser solidário com Jenifer. Bela ajuda Guiga a gravar um vídeo dela com Yuri. Vini pede para conversar com Yuri. Clara tenta falar com Sol, que reage com hostilidade. Começa a audiência de paternidade de Jenifer. Theo pede para Clara assinar um novo contrato social. Ben revela a Sol que sabe o que Theo fez com ela no passado. Bia desabafa com Jenifer. Kate promove um encontro entre Rafa e Jenifer. Ben discute com Lumiar. Orfeu pede para Lumiar atender Geremias, um amigo de caráter duvidoso. Ben se aconselha com Mãe Ana. Theo se preocupa com Lumiar ao vê-la com Geremias. Vitinho arma em encontro com Maiara e Maraísa para animar Lui.

Capítulo 107 - Sexta-feira, 19 de maio

Maiara e Maraísa passam o dia na mansão de Lui. Theo ameaça Orfeu. Sol implora que Bruna não conte para Jenifer o que Theo fez com ela. Jenifer pede perdão a Sol. Ben conversa com Simas sobre Theo. Sol hostiliza Theo ao ver o empresário na sua casa. Jenifer questiona a mãe sobre seu relacionamento com Ben e Theo. Rafa não gosta quando o pai pede para ele ajudá-lo a se aproximar de Jeni. Ben se preocupa quando Jenifer avisa que Theo esteve em sua casa. Lui decide ir para o Retiro de Fábio e convida Sol para ir junto. Ben conversa com a procuradora Valéria sobre o caso de Emílio. Yuri entrega o dinheiro da publicação para Guiga. As contas de Guiga são liberadas. Ben encontra Valéria em um restaurante. Geremias sofre um atentado no bar de Orfeu.

Capítulo 108 - Sábado, 20 de maio

Lumiar e Geremias são alvejados por tiros. Valéria avisa a Ben sobre o atentado envolvendo Lumiar. Guiga se desespera ao perceber que foi roubada por Emílio e tenta falar com seu advogado. Ben chega ao bar de Orfeu e encontra Lumiar ferida. Geremias tenta dar um recado para Lumiar sobre as provas que tem, mas é levado para cirurgia. Yuri incentiva Guiga a denunciar Emílio. Theo se desespera ao saber do atentado sofrido por Lumiar. Orfeu impede Theo de agredi-lo. Lui se despede da banda e de Wilma. Jenifer se encontra com Tatá no bar de Simas. Rafa convida Ben para posar para ele. Um falso enfermeiro entra no quarto de Geremias. Vitinho recebe uma grande proposta para a banda. Lumiar é informada sobre o agravamento do estado de Geremias.