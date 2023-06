Vai na Fé: Sol depõe no julgamento de Theo

No capitulo de hoje em Vai na Fé: Ben e Lumiar se enfrentam no tribunal, e Theo irrita o juiz; saiba mais

O julgamento de Theo (EmilioDantas) está a todo vapor em Vai na Fé. No capítulo desta terça-feira, 27, Sol (Sheron Menezzes) e Janaína (Tulanih), as duas vítimas do vilão, serão interrogadas. Além disso, as relações pessoais envolvidas no julgamento – Sol e Ben (Samuel de Assis), Theo e Lumiar (Carolina Dieckmann) – serão expostas na audiência.

A primeira interrogada será Janaína. Ela pedirá para não falar na presença de Theo, e o juiz ordenará que o acusado se retire da audiência.

“Eu lembro de entrar no carro dele, um carro chique. E, depois, eu já acordei sozinha, nua e fui sentindo o que ele tinha feito comigo”, diz Janaína.

Ben, então, perguntará: “E o que foi que ele fez?, Janaína então responde: “Ele abusou sexualmente de mim”.

Depois, será a vez de Sol, e ela pedirá para Theo voltar para a sala: “Prefiro dar meu testemunho olhando na cara dele. Posso?” Sol começará a relatar o que ocorreu há 20 anos, e Theo não se controlará e a interromperá, irritando o juiz.

“Ele disse que ia me ajudar, cuidar de mim, mas, na primeira oportunidade, já estava me beijando à força. Disso, eu lembro bem”, diz ela.

“Ah, para. Fala a verdade, Sol! Você queria!”, afirma Theo.

E chega a vez de Lumiar fazer perguntas para Sol. E ela quer provar que a dançarina mente, uma vez que escondeu que Theo era pai de Jenifer (BellaCampos). A advogada ainda irá expor a relação de Sol com o assistente de acusação, ou seja, Benjamin.

“Meritíssimo, isso aqui é uma briga de família que foi levada às últimas consequências e que está onerando o Estado e perdendo o tempo de Vossa Excelência. A testemunha mentiu sobre a paternidade da filha por diversas vezes”.

Sol rebaterá na mesma moeda, relatando a relação de Lumiar e Theo: “O réu é seu amante. Você está defendendo esse abusador porque está apaixonada por ele e não percebe o que ele é”.

“Eu já perdi a conta das ligações pessoais desse caso!”, observa o juiz.