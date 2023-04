Vai na Fé: Sol assume mentira sobre quem é o pai de Jenifer

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Sol vai confessar que contou uma mentira sobre quem é o pai da filha mais velha, Jenifer. Saiba como será!

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, Sol (Sheron Menezzes) vai confessar que mentiu sobre quem é o pai de Jenifer (Bella Campos). Recentemente, ela afirmou que Ben (Samuel de Assis) é o pai biológico da herdeira, mas ela vai confessar que não sabe quem é o pai da garota.

Nas cenas, segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, Sol será colocada contra a parede após ser flagrada por sua mãe, Marlene (Elisa Lucinda), aos beijos com Lui (José Loreto). Então, ela confessa que está sendo uma mentirosa nos últimos tempos.

Sol ficará aflita por estar escondendo o romance com Lui e também a paternidade da filha. Ela chegou a dizer que Ben é o pai de Jenifer, mas vai confessar que existe a possibilidade de Theo (Emilio Dantas) ser o pai da herdeira.

Em uma conversa com Bruna (Carla Cristina Cardoso), ela diz que está ficando enrolada, assim como ficou na adolescência. “Menti sobre quem é pai da Jeni, estou mentindo sobre meu caso com Lui”, dirá ela em um desabafo. Então, ela diz que existe a chance de Theo ser o pai da filha por causa da noite que tiveram no passado.

Confira o resumo dos capítulos da novela Vai na Fé no período de 17 a 22 de abril:

Capítulo 79 - Segunda-feira, 17 de abril

Lumiar se lembra de Ben e se afasta de Theo. Jenifer afirma que não fará um exame de DNA, e Sol reage aliviada. Rafa se incomoda com a obsessão de Theo em querer ser o pai de Jenifer. Ben cogita a ideia de morar em Piedade. Os alunos organizam o ICAES para os Jogos Jurídicos. Ricardo percebe o desentendimento entre Lumiar e Bem, e tenta se aproximar da ex-namorada. Ben lembra de quando sofreu racismo. Kate se emociona com a foto que Rafa faz dela. O time de Jenifer ganha do time de Ricardo. Fred se anima com o progresso de Rafa e comemora com Kate. O muro do ICAES amanhece pichado com ofensas racistas, e Ben e os alunos se revoltam.

Capítulo 80 - Terça-feira, 18 de abril

Ben vai com outros professores falar com o reitor do ICAES. Theo ajuda Lumiar a organizar os objetos de Ben. Os alunos se unem e pintam o muro da faculdade. Lumiar cede às investidas de Theo. Clara se insinua para Helena. Ben vai à delegacia. Os alunos decidem fazer uma manifestação no ICAES contra o crime de racismo. Sol e Lui tentam se conhecer melhor. Guiga se incomoda ao ver Fred conversando com Bela. Vini tenta beijar Yuri. Marlene vê Sol e Lui juntos e se afasta com Duda e Neide. Fred e Bela se beijam. Guiga tenta desabafar com Yuri. Marlene exige explicações de Sol sobre Lui.

Capítulo 81 - Quarta-feira, 19 de abril

Sol não consegue se explicar para Marlene. Jenifer e Tatá passam a noite juntos. Ben avisa aos alunos que o vídeo da câmera de vigilância do ICAES já está com a polícia e todos comemoram. Kate estranha o comportamento de Jenifer. Ben e Lumiar discutem com Ricardo ao descobrirem que ele defenderá o aluno que pichou o Icaes. Jenifer conta para Kate que se arrependeu de ter passado a noite com Tatá. Clara ouve Rafa falar com Kate e fica animada. Ben decide alugar o quarto na casa de Bruna. Os pais de Tatá, Isabel e Leonardo, vão almoçar com a família de Jenifer. Hugo observa Rafa chegar à casa de Kate. Jenifer questiona Tatá sobre sua bolsa de estudos.

Capítulo 82 - Quinta-feira, 20 de abril

Tatá tenta se aproximar de Jenifer, que o repele. Leonardo e Isabel questionam o filho sobre o comportamento da namorada. Kate repreende Jenifer por procurar um motivo para brigar com Tatá. Rafa prepara Clara para fotografá-la, mas Theo atrapalha os dois. Lumiar se entristece ao saber que Ben irá morar em Piedade. Jenifer discute com Tatá. Lumiar avisa a Theo que precisa preparar as testemunhas para a audiência de paternidade. Bela ajuda Fred a gravar seu pedido de desculpas para Guiga. Lumiar fala para Ben que planeja vender o apartamento deles. Sol avisa que Ben pode chamar Vitinho para testemunhar na audiência de paternidade. Lui fica inseguro ao ver Sol chegar com Ben à mansão. Lui e Sol namoram escondidos. Vitinho insinua que Ben e Sol estão juntos, e Lui fica arrasado.

Capítulo 83 - Sexta-feira, 21 de abril

Vitinho tenta explicar o desespero de Lui para Wilma. Sol marca de se encontrar com Ben para falar sobre a audiência. Jenifer decide ir à escola que Tatá estudou. Ben simula o interrogatório com Sol e se emociona com seu relato. Wilma decide processar Érika. Sol se desespera quando Ben a questiona sobre Theo. Lui é hostil com Sol quando ela chega para o ensaio. Lumiar entrevista Simas e fica abalada com o depoimento dele sobre Ben e Sol. Jenifer não consegue se entender com Tatá. Yuri descobre que Guiga fez uma postagem sem o seu consentimento. Sol discute com Lui. Ben conversa com Wilma sobre o processo contra Érika. Ben se surpreende com Sol e Lui juntos.

Capítulo 84 - Sábado, 22 de abril

Sol e Lui pedem para Ben não contar que os viu juntos. Yuri tira satisfações com Guiga. A diretora da escola de Tatá não passa as informações do rapaz para Jenifer. Guiga se desculpa com Yuri. Bruna ajuda Marlene. Duda convida Ben para ir a sua apresentação. Sol sorri ao ver Ben conversar com Jenifer. Theo se oferece para comprar o apartamento de Lumiar. Wilma publica seu vídeo de resposta na página de Érika e todos se emocionam. Yuri decide denunciar Tatá ao descobrir que ele fraudou a bolsa no ICAES e Jenifer pede para conversar com o namorado. Lui se oferece para ir à apresentação de Duda com Sol. Wilma se incomoda ao saber que ela e a banda terão que passar a noite no refúgio de Fábio. Jenifer confronta Tatá.