Vai na Fé: Sol acaba com mistério sobre o pai de Jenifer: 'É ele'

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, Sol faz a revelação do mistério que tanto escondeu sobre quem é o pai de Jenifer

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, Sol (Sheron Menezzes) vai ter uma conversa séria com Jenifer (Bella Campos) após ser confrontada por Theo (Emilio Dantas). Com a dúvida sobre a paternidade da jovem, Theo diz que vai pedir um exame de DNA, mas Sol não vai deixar isso acontecer e revela quem é o pai da jovem.

Nas cenas, segundo o site Notícias da TV, Sol diz para Jenifer que Ben (Samuel de Assis) é o pai dela. Ela diz que escondeu a gravidez do ex-namorado porque o viu com outra mulher. Ela conta que queria admitir isso e que não queria ela próxima de Ben. "É ele, minha filha. Sempre foi. Passei a minha vida inteira sem querer admitir isso. Nem pra mim mesma. Queria te afastar dessa gente", diz.

Então, Jenifer diz que as duas precisam contar isso para Ben. Elas vão até a casa dele e ele fica bravo ao descobrir a verdade. Porém, Sol fica ainda mais tensa e grita com os dois. Ela diz que todos sempre a julgaram, mas não sabe por tudo o que ela passou por ter engravidado tão cedo e se sentido abandonada. Ela diz que apenas o Carlão ficou ao lado dela em seu momento mais difícil da vida.

Sheron Menezzes chora em programa de TV

Em participação no Domingão com Huck, Sheron Menezzes chorou ao refletir sobre a sua trajetória de vida e carreira."A Sol, para mim, é fora da curva. Ela me coloca em um lugar dentro de mim, que eu não tinha tempo de visitar", começou a atriz.

"Sempre fui uma mulher de muitas fés e a Sol faz com que eu exale a bondade que tem em mim e nas pessoas. E, viver a Sol, que é uma mulher guerreira, que sai de casa, sustenta a família (...) Eu sempre fiz isso e, todas nós, todas as mulheres brasileiras, que 'tocam' uma casa, a gente faz isso, mas consegue vê-la de forma muito humana. Não é caricato, porque eu vejo minha mãe, minha avó, todas as mulheres na Sol", se emocionou.

Então, ela falou sobre ser a protagonista de uma novela. "Eu não esperei por esse lugar, Luciano, eu batalhei demais para estar nesse lugar. Eu dei tudo de mim. Estou muito feliz por estar aqui e mostrar para vocês tudo o que construí aqui dentro, com muita gratidão e verdade dentro de mim. Obrigada, Luciano, por isso", declarou.