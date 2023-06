Vai na Fé: Saiba como Rafa descobre que Kate foi amante de Theo

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Kate acaba com cena romântica ao revelar toda a verdade para Rafa: 'Fui amante!'

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, Kate (Clara Moneke) vai abrir o jogo com Rafa (Caio Manhente) sobre o seu passado com Theo (Emilio Dantas). Depois de um momento romântico com o namorado, ela conta que foi amante do pai dele e deixa o rapaz em choque .

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Kate vai até a casa de Rafa e posa para um ensaio fotográfico sensual dele. O clima de romance surge e os dois dormem juntos pela primeira vez. Depois do momento carinhoso, Kate resolve que não pode mais esconder a verdade de Rafa e conta que foi amante do pai dele. Ela diz que é um problema na vida do rapaz, mas ele nega, dizendo que ela o faz mais feliz.

Assim, ela dispara: “Eu fui amante do seu pai. Eu não sabia que você era filho do Theo naquele dia que a gente se conheceu. A Jeni só me contou no fim do dia. O seu pai, ele... Ele acabou com a minha vida”. Kate ainda diz como conheceu Theo, como foi o período em que foi amante dele e como foi expulsa do apartamento dele.

Rafa fica em choque com a revelação e tem uma crise de ansiedade. “Você está mentindo para mim esse tempo todo. Por isso inventou outro nome. Você deve achar que eu sou só um riquinho otário. Ou o doente como meu pai dizia”, afirma ele. Então, o rapaz expulsa Kate de sua casa e pede para ela o deixar em paz.

As cenas vão ao ar a partir da próxima quarta-feira, 5.

Vai na Fé: Como será a morte de Dora?

Em breve na novela Vai na Fé, Dora (Claudia Ohana) vai morrer. A mãe de Lumiar (Carolina Dieckmann) está com câncer terminal e verá a sua saúde ficar debilitada em uma passagem de tempo. A sequência até a morte dela promete emocionar os telespectadores. Saiba como será !

Nas cenas, de acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Dora vai se sentir cada vez mais fraca e ganhará uma festa no refúgio para se distrair. Durante o evento, ela encontra Guiga (Mel Maia), que está grávida, e vai falar sobre o bebê da jovem. "Talvez eu nunca te veja, mas eu vejo a sua aura. Ela é linda, dourada. E posso te sentir. Sabe, Guiga, os filhos têm uma tarefa grandiosa e difícil. São eles que apresentam o mundo aos pais, e não o contrário. Os filhos ensinam que é impossível controlar a vida", diz ela.

E continua: "Meu corpo tá se despedindo da vida aos poucos, e isso me fez perceber o quão imensa ela é. Eu só posso desejar que essa criança nunca deixe de experimentar a vida com a intensidade do primeiro choro. Que ela ilumine seus dias com o encantamento de quem vê a luz do sol pela primeira vez. E que ela nunca deixe de surpreender vocês com as pequenas grandes descobertas, como a primeira palavra, o primeiro passo. Esse bebê já é a benção que nós tanto desejamos".