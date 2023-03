Vai na Fé: Saiba como Jenifer descobre a tatuagem de Ben

Nos próximos capítulos da novela 'Vai na Fé', da Globo, Jenifer fica em choque ao descobrir que Ben pode ser o seu pai biológico e faz revelação para ele

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, Jenifer (Bella Campos) vai descobrir que Ben (Samuel de Assis) pode ser o seu pai biológico. A jovem fará a descoberta em um momento inesperado e ainda vai fazer uma revelação para o advogado.

Nas cenas, Jenifer vai descobrir que Ben tem tatuagens em seu corpo, mas deixa os desenhos escondidos em sua roupa formal. Um dia, ela o convida para ir até a praia e vê a tatuagem que tanto procura: o sol maori.

A jovem estudante se depara com a tatuagem de sol no braço de Ben e logo lembra que é a mesma tatuagem que sua mãe tem nas costas. Ela fica em choque e emocionada com a descoberta, já que acredita que o advogado pode ser o seu pai biológico.

Ben conta que fez a tatuagem junto com uma ex-namorada e explica o significado. “Os Maori são o povo indígenada Nova Zelândia. Na época, eu achava que ia até o fim do mundo com essa namorada. E também escolhi um sol porque...”, diz ele, que é interrompido pela estudante. Jenifer diz que o nome da namorada dele era Sol e que este é o nome de sua mãe, e também diz que a mãe tem uma tatuagem igual à dele.

Ao ouvir isso, Ben fica surpreso ao descobrir que Jenifer é a filha de Sol.

Leia o resumo dos próximos capítulos da novela 'Vai na Fé':

Capítulo 51 - Quarta-feira, 15 de março

Lumiar escuta Jenifer falando que a pista que tem sobre o pai é uma tatuagem igual da mãe. Yuri, Bela e Jenifer questionam Lumiar sobre o laboratório de revisão criminal e estranham a forma hostil como ela os responde. Bia e Fred se beijam. Lumiar e Ben discutem sobre o projeto no ICAES. Érika pede para entrevistar Sol. Theo perde o controle quando Kate conta sobre Guiga, e a moça fica assustada. Sol convida Jenifer para ir a seu show. Tatá percebe uma troca de olhar entre Jenifer e Eduardo. Jenifer convida Kate para ir ao show de Sol e ela chama Theo. Rafa ouve Theo falando ao telefone com Kate e o desafia. Jenifer liga para Sol e pede os convites para ela, Tatá, Kate e Theo.

Capítulo 52 - Quinta-feira, 16 de março

Theo convida Clara para sair, e Rafa fica intrigado. Dora incentiva Fábio a ir ao show de Lui. Theo se esconde de Jenifer e Tatá ao ver os dois chegarem ao show. Ivy percebe Sol balançada com a proximidade de Lui. Theo filma o show de Sol e manda para Ben, que fica desconcertado quando Lumiar o flagra vendo o vídeo. Sol vê Theo na plateia e acaba torcendo o tornozelo. Fred esbarra com o pai de Rafa no show. Fábio chega ao show de Lui. Rafa se incomoda ao ver Theo enganar Clara. Jenifer flagra Lui cuidando de Sol. Fábio enfrenta Wilma para falar com Lui. Theo descobre que Jenifer é filha de Sol. Lui tenta seduzir Sol.

Capítulo 53 - Sexta-feira, 17 de março

Sol quebra o clima com Lui, que fica sem graça. Theo convence Clara a organizar uma festa surpresa de aniversário para Rafa. Lumiar revela a Fábio que não quer que Ben implante seu projeto no ICAES. Eduardo gosta de ver a inquietação de Jenifer ao se aproximar dela. Fábio vai à mansão e Lui se irrita com sua presença. Fábio sugere que Lumiar conte a verdade para Ben. Ben se lembra de Sol quando ouve o discurso de Jenifer na reunião do Aquilombados. Lumiar avisa para Ben que o projeto dele foi rejeitado pelo ICAES. Chega o dia do aniversário de Rafa. Lumiar se angustia ao ver Jenifer chegar à festa. Theo pergunta por que Lumiar não quer que a filha de Sol tenha contato com Ben.

Capítulo 54 - Sábado, 18 de março

Lumiar implora que Theo não conte para Ben que Jenifer é filha de Sol. Kate descobre que Theo está na festa do filho. Rafa fica atordoado com a presença dos convidados. Theo tira uma foto sua com Jenifer. Lumiar não gosta quando Theo oferece um trabalho para Jenifer. Theo discute com Rafa. Vitinho avisa que Lui fará uma participação em um programa de televisão. Kate recebe Hugo e manda uma foto dos dois para Theo. Ben se encontra com Sol na mansão de Lui e Fábio percebe a conexão entre eles. O pai de Guiga é preso novamente. Theo revela a Lumiar sua paixão por Sol. Jenifer mostra para Kate a foto dela com Theo.