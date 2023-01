Vai na Fé: resumo da novela de 30 de janeiro a 4 de fevereiro

Nos próximos capitulos da novela Vai na Fé, Sol volta para casa e descobre que a filha está desaparecida

Capítulo 13 - Segunda-feira, 30 de janeiro

Carlão discute com Sol. Theo manipula Orfeu. Ivy sugere que Wilma pague um motorista para levar a banda para casa, e Sol tenta falar com o marido. Gilmar repreende Carlão por sua conduta com os clientes. Fred tenta saber com Lumiar o paradeiro de Guiga. Lui ouve Sol comentar sobre o sonho que teve com ele. Otávio convida Jenifer para sair. Theo descobre que Sol dará uma entrevista em uma rádio. Lui faz propaganda das quentinhas nas redes. Carlão busca Sol na mansão de Lui e se chateia por não encontrar a esposa. Sol e Lui dão entrevista. Theo vai até a rádio onde Sol está com Lui. Theo se prende no elevador com Sol, que se apavora.

Capítulo 14 - Terça-feira, 31 de janeiro

Theo se insinua para Sol. Carlão estranha a demora da esposa em sair da rádio. Sol consegue liberar o elevador e foge de Theo. Carlão agride Theo. Theo pensa em denunciar Carlão, mas Ben não acredita na história que o amigo conta. Jenifer beija Otávio no cinema. Theo é indicado para ganhar um prêmio. Carlão aceita ser o motorista da banda de Lui. Carlão não gosta de ver Sol dançando com Lui e Wilma o repreende. Ivy se insinua para Carlão. Fred convence Guiga a voltar para casa. Dora aconselha Lumiar a contar para Ben que não quer viajar com ele. Wilma avisa que a banda de Lui fará uma turnê de um mês na Bahia, Carlão não quer que Sol participe.

Capítulo 15 - Quarta-feira, 1 de fevereiro

Sol convence Carlão a deixá-la participar da turnê, e Lui fica enciumado com o beijo do casal. Guiga faz um vídeo para se despedir do Refúgio. Sol ouve o desabafo que Duda faz para Carlão e se entristece. Yuri beija Jenifer sem seu consentimento e a deixa enfurecida. Theo recebe uma intimação para comparecer à delegacia. Vitinho sugere que Lui use a turnê para se aproximar de Sol. Duda consegue se controlar para não arrumar confusão na escola. Uma nova cliente é indicada para o escritório de Lumiar, mas não aceita que Ben a represente. Lui, Sol e Ivy fazem um vídeo para a divulgação da turnê. Duda se desentende com um colega e foge da escola. Sol volta para casa e descobre que a filha está desaparecida. Duda é perseguida por um carro na rua.

Capítulo 16 - Quinta-feira, 2 de fevereiro

Marlene culpa Sol pelo sumiço de Duda. Sol decide procurar a filha. Ben convence Dezirê a deixar que ele a represente. Fred e Guiga debocham do envolvimento de Otávio e Jenifer. Lumiar gosta de ver Ben animado com o caso de Dezirê. Sol encontra Duda. Marlene tenta disfarçar as fortes dores no quadril, mas Sol percebe. Kate pede trabalho para Hugo. Ben e Sol lembram um do outro. Ben fica intrigado com a história de Dezirê. Kate e Hugo fingem namorar para fugir de policiais. Carlão pede para Jairo tomar conta de sua esposa e ela se irrita com a conversa. Kate se interessa por um emprego em uma loja próxima do local onde Bruna vende quentinhas. Marlene sente uma forte dor no quadril e cai. Duda liga desesperada para Carlão, e Sol ouve.

Capítulo 17 - Sexta-feira, 3 de fevereiro

Sol desiste de viajar e volta para casa com Carlão. Wilma se enfurece, e Lui tenta apaziguar a situação. O trailer de Fábio desmonta no mecânico. Lui avisa a Wilma que comprará uma passagem de avião para Sol ir com ele para a turnê. Alzira faz conjecturas sobre o negócio de Theo e o deixa irritado. Wilma pede para Érika voltar a trabalhar com Lui, mas ela rejeita a proposta. Sol sofre por não poder ir para a turnê. Kate se oferece para trabalhar no café. Orfeu ameaça Theo ao ver a propaganda sobre o prêmio ao qual ele foi indicado. Kate troca olhares com Theo. Wilma manda Lui se desculpar com Érika. Lui vai à casa de Sol com uma enfermeira e implora que ela vá com ele para a Bahia.

Capítulo 18 - Sábado, 4 de fevereiro

Sol não aceita a oferta de Lui. Anthony tenta convencer Érika a aceitar a proposta de Wilma. Lumiar troca confidências com Dezirê. Sol garante a Marlene que não está arrependida de ter desistido da turnê. Jenifer é eleita a monitora da turma e Lumiar decide pagar pelo trabalho. Carlão dorme ao volante e acorda assustado com as buzinas dos carros. Lui faz um vídeo para o site de Anthony, a mando de Érika. Theo descobre que Sol saiu da banda de Lui e tenta saber com Wilma onde encontrar a moça. Érika obriga Lui a pedir desculpas para todas as mulheres que prejudicou. Wilma se desespera com o atraso do filho. Vitinho tenta acalmar o produtor da turnê na Bahia. Kate vai à empresa de Theo, que sorri malicioso. Sol vê o vídeo do show de Lui e se espanta ao ouvir Érika dizer que ela voltou para a banda.