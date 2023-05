Vai na Fé: resumo da novela de 29 de maio a 3 de junho

Nos próximos capitulos da novela Vai na Fé, Clara confessa a Theo sobre sua relação com Helena

Capítulo 115 - Segunda-feira, 29 de maio

Renata questiona Fábio sobre a paternidade de Lui. Jenifer se oferece para ajudar Hugo com o seu trabalho. Dora conversa com Wilma. Hugo tenta seduzir Jenifer, que se enfurece. Dora exige que o reality termine, Lui decide ficar no Refúgio. Wilma se despede do filho. Jenifer desabafa com Kate. Sol fica desconcertada na presença de Ben. Vitinho decide ficar com Wilma na mansão. Theo dá um carro de presente para Jenifer. Yuri encontra os perfis de algumas possíveis vítimas de Theo, e Jenifer fica animada. Duda tenta arrumar um encontro entre Ben e Sol. Jenifer fica furiosa com o presente de Theo e decide devolvê-lo.

Capítulo 116 - Terça-feira, 30 de maio

Com a ajuda de Ben e Sol, Jenifer devolve o carro para Theo. Hugo tenta conversar com Kate sobre Jenifer. Rafa fotografa Theo. Guiga pede a ajuda de Yuri. Ben cozinha para Duda, Marlene, Jenifer e Sol. Clara gosta de ver Rafa tirar fotos de Theo. Ben se declara para Sol. Clara fica impactada com as fotos que Rafa faz de Theo. Jenifer comemora com Ben que Janaína resolveu mudar de ideia sobre a denúncia contra Theo. Hugo presta atenção quando Kate fala de Janaína com Jenifer. Yuri expõe Guiga no ICAES. Valéria vai atrás de Ben no escritório, e Lumiar disfarça os ciúmes. Orfeu manda Hugo impedir Janaína de denunciar Theo. Jenifer e Ben conversam com Janaína. Hugo ameaça Janaína.

Capítulo 117 - Quarta-feira, 31 de maio

Janaína desliga o telefone desesperada, enquanto Hugo a observa. Ben conversa com Jenifer sobre a denúncia que farão ao Ministério Público. Sol se preocupa quando Jenifer avisa que ela será testemunha no caso contra Theo. Clara recebe um convite para um encontro com antigas modelos e pede para Helena ir com ela. Lumiar vê Clara e Helena juntas. Ben encontra Theo e Lumiar no bar e teme pela ex-mulher. Theo tenta conter a raiva quando Lumiar não deixa ele ficar em sua casa. Kate comenta com Jenifer sobre Orfeu. Sol decide ir com Marlene e Bruna vender quentinhas. Orfeu avisa a Hugo que sua dívida com ele não acabará. Sol vê Ben e Valéria juntos. Clara confessa a Theo sobre sua relação com Helena.

Capítulo 118 - Quinta-feira, 1 de junho

Clara se espanta com a reação de Theo. Bruna e Marlene cobram explicação de Ben. Ben avisa a Sol e Bruna que irá procurar Orfeu. Meire pede para Sol dar aula de dança na praça. Bruna conta para Ben a reação de Sol ao vê-lo com Valéria. Hugo e Kate tentam convencer Jenifer a desistir da ideia de procurar Orfeu. Sheila diz a Theo que ele não conseguirá se separar de Clara. Helena insiste para Clara se separar de Theo. Alice pede que Lumiar defenda Talita, uma amiga presa injustamente. Kate estranha quando vê Jenifer sair apressada do ICAES. Vitinho leva Anthony para assistir à aula de Sol. Ben observa Sol, encantado. Jenifer encontra Hugo no bar de Orfeu.

Capítulo 119 - Sexta-feira, 2 de junho

Jenifer é hostil com Hugo e Orfeu. Todos se divertem na praça durante a aula de Sol. Sol e Ben dançam juntos e relembram do passado. Anthony fala bem da aula de Sol na internet. Theo se preocupa com a ameaça que Orfeu faz para Jenifer. Lumiar consegue a liberdade provisória para Talita. Theo aparece na casa de Sol, e Kate se desespera. Ben e Sol discutem com Theo. Jenifer conta para Marlene o que Theo fez com Sol e ela o expulsa de sua casa. Hugo se aconselha com o Pastor Miguel. Grazi pede para Orfeu as imagens da câmera de segurança do dia que esteve no bar e ele fica preocupado. Ben e Sol repreendem Jenifer por procurar Orfeu. Orfeu convoca Hugo para mais uma missão.

Capítulo 120 - Sábado, 3 de junho

Bia flagra Simas e Bárbara juntos e arma um escândalo. Tatá filma Yuri e Vini juntos sem que eles percebam. Guiga e Lumiar chegam ao Refúgio. Sol conforta Jenifer. Fábio revela a Lumiar sobre a relação com Lui. Hugo tenta falar com Jenifer, que o repele. Kate discute com Bruna por insistir em manter o jantar com Clara em sua casa. Jenifer tem notícias de Eduardo. Ben apresenta Valéria para Sol. Kate e Rafa implicam com suas mães durante o jantar. Theo se interessa por uma mulher parecida com Sol mais jovem, que aparece no Bar de Orfeu. Kate teme que Clara mostre para Theo a foto que Rafa tirou do jantar deles. Hugo fala de Grazi para Kate.