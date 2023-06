Vai na Fé: resumo da novela de 26 de junho a 1 de julho

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Jenifer afirma a Sol que não perdoará Hugo

Capítulo 139 - Segunda-feira, 26 de junho

Lumiar observa Ben com Sol. Clara se emociona durante a exposição de Rafa. Yuri se preocupa com o enjoo de Guiga. Lumiar pede para falar com Clara sobre a audiência. Ben se emociona ao ver sua foto com Sol na exposição de Rafa. Lumiar sugere que Theo fale com Clara. A Receita Federal faz uma operação nos contêineres de importação, e Theo alerta Orfeu. Guiga conta para Yuri que mentiu sobre o tempo de sua gravidez. Ben tenta ameaçar Orfeu. Clara discute com Helena por causa de Theo. Lucas se irrita com Stuart. Lumiar pede a Estevão a documentação que comprova a fraude de Ben no exame de DNA. Yuri rompe com Guiga. Dora mente para Lumiar. Chega o dia da audiência contra Theo.

Capítulo 140 - Terça-feira, 27 de junho

anaína pede para Theo deixar a sala de audiência e inicia seu depoimento. Jenifer tenta contatar uma das testemunhas. O médico conversa com Fábio e Dora sobre o tratamento da doença. Lumiar fica abalada com o depoimento de Janaína. Lui se entristece com o estado de Dora. Orfeu manda um de seus capangas subornar os funcionários da Receita Federal. Lumiar tenta desqualificar o depoimento de Sol. Ben solicita o adiamento da audiência. Marlene e Lucas se emocionam com a interpretação de Wilma. Ben pensa em chamar Lui como testemunha. Lui consegue realizar um sonho de Dora. Theo presta esclarecimento à Receita Federal. O delegado da Polícia Federal chega ao bar de Orfeu.

Capítulo 141 - Quarta-feira, 28 de junho

Orfeu é preso. Clara recebe intimação para depor sobre a investigação de contrabando. Lumiar indica outro advogado para ajudar Theo com o caso da empresa. Stuart questiona Wilma sobre seus prêmios. Theo se declara para Lumiar. Vitinho atrapalha uma tentativa de romance entre Stuart e Wilma. Lumiar convoca Ricardo para defender Theo e Clara. Guiga e Yuri se esforçam para aparecerem bem em uma publicação. Sol pede a ajuda de Vitinho para fazer uma música nova. Wilma fica com ciúmes de Marlene com Stuart. Kate revela seu nome verdadeiro para Rafa. Ricardo vai falar com Orfeu, que ameaça Theo. Lumiar chega ao Refúgio e se preocupa com o estado de Dora. Ricardo e Theo conversam sobre Lumiar. Lui revela a Lumiar que testemunhará contra Theo.

Capítulo 142 - Quinta-feira, 29 de junho

Lumiar discute com Lui. Sol se impressiona com a quantidade de pessoas inscritas em sua aula-show. Ben questiona Eduardo sobre seu relacionamento com Jenifer. Wilma decide ajudar Stuart a decorar suas falas. Vitinho percebe que a coleira de brilhantes de Lize desapareceu. Ben se preocupa ao saber que Neide testemunhará a favor de Theo. Orfeu manda um de seus capangas encontrar o vídeo de Hugo ameaçando Grazi. Dora pede para Lumiar fazer as pazes com Lui. Jenifer e Eduardo cuidam da horta. Sol tem um sonho revelador. Dora pede um show de despedida. Lui ensina Lumiar a tocar violão. Eduardo e Jenifer ficam juntos. Sol encontra a casa para onde Theo a levou quando eram jovens. Lumiar recebe o vídeo de Hugo ameaçando Grazi.

Capítulo 143 - Sexta-feira, 30 de junho

Lumiar fica abalada com o vídeo. Sol não consegue falar com a vizinha da casa, dona Rosário. Lumiar envia o vídeo para Theo, que se aconselha com Ricardo. Lumiar tenta conversar com Dora sobre Theo. Ben pede para dormir com Sol. Hugo liga para Jenifer. Orfeu ameaça Theo para Ricardo. Sol e Ben levam Janaína para falar com Rosário. Lumiar se recusa a receber ajuda de Lui. Ricardo orienta Theo sobre o vídeo que ele recebeu. Lui dá uma entrevista para Anthony. Theo consegue enganar Lumiar. Ben avisa a Lui que ele pode ter prejudicado Sol. Wilma percebe que seu prêmio mais valioso sumiu e comenta com Stuart. Anthony e Érica tentam entrevistar Theo. Lui se prepara para dar seu depoimento.

Capítulo 144 - Sábado, 1 de julho

Lumiar destrói as alegações de Lui. Sol tenta convencer Kate a testemunhar contra Theo. Orfeu liga para Ricardo. Rafa cuida de Kate. Ricardo gosta de saber que Jenifer está apoiando Ben na audiência contra Theo. Ben inicia seu interrogatório com Rosário, mas Lumiar desqualifica o depoimento da senhora. Ben recebe o vídeo de Grazi. Jenifer reconhece a voz de Hugo no vídeo. Ben decide mostrar o vídeo que recebeu para Lumiar. Jenifer afirma a Sol que não perdoará Hugo. Lui reclama de Lumiar para Vitinho. Lumiar ameaça Antônio. Ben mostra o vídeo para Lumiar, que se surpreende com a confirmação da existência de Grazi.