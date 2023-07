Vai na Fé: resumo da novela de 24 a 29 de julho

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Sol teme pela vida de Jenifer

Capítulo 163 - segunda-feira, 24 de julho

Sol flagra Jenifer falando ao telefone. Rafa discute com Clara. Hugo e Eduardo tentam convencer Jenifer a esquecer Theo. Lumiar se revolta com as declarações de Theo contra Ben. Clara decide ir para São Paulo. Lumiar exige que Theo desminta o que falou sobre Ben. Anthony expulsa Érika de sua casa. Guiga e Yuri fazem uma competição para escolher os padrinhos do bebê que estão esperando. Sol inicia sua live. Theo se recusa a morar com Érika. Jenifer e Rafa se unem contra Theo. Lumiar reclama de Ben questioná-la sobre Lui. Vitinho incentiva Lui a convidar Lumiar para o lançamento de seu novo álbum. Jenifer tenta ser simpática com Theo, que estranha seu comportamento.

Capítulo 164 - terça-feira, 25 de julho

Rafa confessa a Jenifer sua preocupação com a farsa contra Theo. Lumiar imita Lui sem perceber e Ben acha graça. Sabrina cede ao desejo de Simas. Jenifer e Rafa se oferecem para ir ao escritório de Theo. Lumiar questiona Vera sobre o assassinato. Theo manda sua foto com Jenifer e Rafa para Ben. Sol recebe uma proposta para fazer um novo show. Lumiar recebe o convite para o lançamento do álbum de Lui. Theo manipula Érika. Rafa conta que voltará a morar com o pai e Kate decide falar para Clara. Theo convida Jenifer para morar com ele e Rafa. Ben insiste para Lumiar ir ao evento de Lui. Clara volta para casa e Rafa não a deixa expulsar Theo.

Capítulo 165 - quarta-feira, 26 de julho

Clara tenta conversar com Rafa. Jenifer conta para Ben que irá morar com Rafa e Theo. Sheila avisa a Theo que um dos containers da empresa será fiscalizado pela Receita Federal. Jenifer pede a ajuda de Hugo para falar novamente com Orfeu. Lumiar vai para o lançamento de Lui. Guiga e Yuri explicam a última prova para os concorrentes a padrinhos. Sol proíbe Jenifer de morar com Theo, e as duas discutem. Theo procura Érika. Duda critica Jenifer por seu comportamento. Orfeu liga para Jenifer, que toma uma decisão. O show de Sol é um sucesso. Jenifer chega para morar com Theo, que se vangloria.

Capítulo 166 - quinta-feira, 27 de julho

Rafa recebe Jenifer e Theo observa os dois. Domênico desabafa com Lumiar. Sol descobre que Jenifer foi morar com Theo e se desespera. Jenifer enfrenta Sol. Lumiar conta para Fábio que Guiga colocará o nome de Dora em sua filha. Jenifer pede ajuda de Yuri para abrir o celular de Theo. Lui vai à casa de Lumiar. Sol exige que Jenifer volte para casa com ela. Lui e Lumiar ficam juntos. Theo tenta enfurecer Ben. Jenifer disfarça quando Theo procura por seu celular, e Rafa a ajuda. Bela e Tatá flagram Bia e Fred juntos. Theo pede para Sol encontrar com ele. Lumiar tenta encontrar os vídeos de segurança da babá eletrônica do irmão de Domênico. Theo usa Jenifer para ameaçar Sol.

Capítulo 167 - sexta-feira, 28 de julho

Sol fica indignada com a ameaça de Theo. Kate e Rafa fazem as pazes. Sol conta sobre a ameaça de Theo para Ben. Bela discute com Fred. Vera aceita contar a verdade se Domênico não for preso, e Lumiar se preocupa. Ben revela para Jenifer a chantagem que Theo fez contra Sol. Sol avisa a Theo que vai se separar de Ben. Sai o clipe do filme estrelado por Wilma. Marlene e Bruna falam com o dono de um restaurante que elas pretendem comprar. Jenifer pede um emprego para Theo em seu escritório e consegue invadir seu computador. Ben e Lumiar revisam o caso de Vera. Theo tenta conquistar Jenifer. Dona Neide informa a Theo que Sol não se separou de Ben. Ben, Bia e Alexandre tentam encontrar o vídeo que prova a versão de Domênico. Jenifer vai com Theo até o galpão. Começa o julgamento de Vera. Theo intimida Sol.

Capítulo 168 - sábado, 29 de julho

Sol teme pela vida de Jenifer. Jenifer descobre uma sala com documentos antigos. Ben encontra o vídeo que prova a versão de Domênico e o entrega para Lumiar. Sol termina o namoro com Ben. Jenifer e Rafa combinam de ir ao galpão sem Theo. Hugo se preocupa com Jenifer. Lumiar brilha na defesa de Vera. Eduardo vai à casa de Theo. Lui pede para comemorar com Lumiar, que se recusa. Ben tenta conversar com Sol e Neide observa os dois. Theo libera Rafa e Jenifer para irem sozinhos ao galpão. Bia tenta reaproximar Bela e Fred. Theo confessa para Érika que só está morando com Rafa e Jenifer para perturbar Clara, Sol e Ben. Jenifer e Rafa chegam à sala com os documentos antigos e procuram pelos lotes informados por Orfeu.