Vai na Fé: resumo da novela de 20 a 25 de fevereiro

Capítulo 31 - Segunda-feira, 20 de fevereiro

Lumiar fica desolada ao ver a desorganização de sua casa. Yuri marca uma entrevista com o suposto pai de Jenifer. Aurélio e Ruth preparam uma surpresa para Ben e Lumiar. Jenifer descobre que foi enganada por Vitinho. Lui é humilhado na internet quando mostra o resultado do procedimento que fez no rosto. Sol paga Joel o valor do carro. Duda sugere que Marlene faça comida vegetariana. Todos os shows de Lui são cancelados. Sol vai falar com Lui e se assusta ao ver seu rosto. Horácio e Marlene se interessam um pelo outro. Lui tem uma ideia para ajudar Sol. Jenifer vai à mansão de Lui falar com Vitinho e, ao ver Sol, exige saber quem é seu pai biológico.

Capítulo 32 - Terça-feira, 21 de fevereiro

Jenifer discute com Sol. Vitinho tenta consolar Lui. Sol afirma a Bruna que não pode contar para Jenifer sobre seu verdadeiro pai. Lumiar reclama da presença da família Siqueira em sua casa. Sol comenta com Bruna sobre a semelhança que Kate tem com ela mais nova. Yuri pesquisa fotos de Sol nos bailes funks antigos. Ben olha para Kate e se lembra de Sol mais jovem. Lumiar fica tensa quando Ben afirma que precisa conversar com a viúva de Carlão. Érika e Lui se beijam. Ben e Lumiar discutem. Yuri encontra fotos de Sol nos bailes e mostra para Jenifer. Sol se aconselha com o pastor Miguel. Theo decide levar Kate a um restaurante chique. Jenifer mostra as fotos para Marlene e a questiona sobre seu pai biológico. Theo se esconde ao ver Ben e Lumiar entrarem no restaurante.

Capítulo 33 - Quarta-feira, 22 de fevereiro

Kate tem uma ideia para ajudar Theo. Jenifer descobre que Sol fez uma tatuagem igual à do namorado que tinha na época. Theo consegue sair do restaurante sem ser visto por Ben ou Lumiar, e Kate exige que ele a leve para casa. Hugo avisa Orfeu da presença de Theo no bairro e ele manda o rapaz dar um recado para o vilão. Jenifer ouve uma conversa entre Sol e Marlene sobre seu pai biológico. Lumiar tenta convencer Ben a entrar com a ação contra a seguradora sem a família de Sol, mas ele não aceita e a deixa irritada. Jenifer, Yuri e Bela ganham o debate na faculdade. Guiga ataca Fred nas redes sociais. Bem liga para casa de Sol, mas Marlene acha que é golpe e desliga. Jenifer mostra uma foto para Lumiar e pede que ela a ajude a descobrir seu pai biológico.

Capítulo 34 - Quinta-feira, 23 de fevereiro

Lumiar fica desconcertada com o pedido da filha de Sol. Yuri sugere que Jenifer tente falar com o DJ do baile que Sol frequentava. Ben se aconselha com a mãe de uma das vítimas do acidente. Ben liga novamente para casa de Sol. Sol se lembra de quando viu Ben beijando Lumiar e chora. Lumiar teme perder o marido. Sol afirma a Bruna que não quer que Ben ou Theo se aproximem de Jenifer. Bruna fala com Ben como se fosse Sol, e tenta descobrir o que ele quer com a família da amiga. Theo convence Lumiar a forjar um acordo da seguradora para fazer com as famílias das vítimas do acidente, sem que Ben saiba. Ben vai até a casa de Sol. Theo e Orfeu instruem um falso advogado para falar com as famílias das vítimas. Ben e Sol se encontram.

Capítulo 35 - Sexta-feira, 24 de fevereiro

Ben e Sol ficam impactados na presença um do outro, e Bruna percebe. O advogado pede que Sol vá ao seu escritório para falar sobre a ação que quer mover contra a seguradora. Lumiar desabafa com Theo. Ben conta para Simas e Theo que esteve com Sol. O falso advogado da seguradora vai à casa de Sol. Ben estranha quando Ruth fala sobre o acordo com a seguradora, e Lumiar fica tensa quando ele pede para ver a cópia do documento. Theo compra para Kate um piercing igual ao que Sol usava quando era jovem. Ben convence Sol a ir até seu escritório levar o contrato da seguradora. Jenifer fica animada quando o DJ se lembra de Sol. Ben desconfia do acordo da seguradora por não conhecer o escritório de advocacia e comenta com Sol.

Capítulo 36 - Sexta-feira, 25 de fevereiro

Ben e Fabrício tentam encontrar informações sobre o escritório de advocacia. Sol evita falar de Jenifer para Ben. Vitinho e Wilma se preocupam com o estado em que Érika deixa Lui. Bruna revela para Ben a situação precária de Sol e ele se oferece para ajudá-la. Jenifer tenta arrancar um fio de cabelo do DJ. O DJ aponta Ben, Theo e Simas nas fotos e Jenifer fica animada com os novos suspeitos. Lumiar pega com Theo informações sobre o suposto escritório de advocacia e fala para Ben. Jenifer desconfia de que seu pai biológico estudou no ICAES. Lumiar flagra Ben falando com Sol no telefone. Jenifer pergunta a Lumiar se Ben frequentava o baile funk de Piedade.