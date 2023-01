Vai na Fé: resumo da novela de 16 a 21 de janeiro

Nos próximos capítulos da novela 'Vai na Fé', Sol exige que Lui pare de tentar algo com ela para continuar trabalhando com ele

Capítulo 01 - Segunda-feira, 16 de janeiro

Sol e Bruna vendem quentinhas na rua. Sol lembra do tempo em que ela, Bruna e Vitinho iam a um baile funk. Alexia Máximo procura Lumiar e Ben para mover uma ação contra o companheiro. Jenifer comemora com Kate e os amigos a sua ida para a faculdade. Carlão discute com Jenifer, e Sol tenta tranquilizar o marido. Carlão treina boxe com a filha Duda. Sol pede ao Pastor Miguel para ajudar Carlão a arrumar um emprego. Ben fala com Lumiar sobre o barco que quer comprar para eles. Jenifer conhece Yuri e Isabela na faculdade. Lumiar e Ben orientam Alexia a dar uma entrevista coletiva para a imprensa. Jenifer, Yuri e Isabela enfrentam o grupo dos veteranos na faculdade. Sol leva quentinhas para a equipe de Lui Lorenzo e reconhece Vitinho. Wilma demite Érika, e Vitinho sugere que Sol dance no lugar dela no show.

Capítulo 02 - Terça-feira, 17 de janeiro

Carlão não concorda que Sol dance no show de Lui Lorenzo. Wilma reclama de Sol com Vitinho e decide fazer um teste com ela. O Pastor Miguel tranquiliza Carlão sobre o novo trabalho da esposa. Guiga implica com Jenifer na faculdade. Otávio tenta ser gentil com Jenifer, Yuri e Isabela. Sol fica constrangida ao ver Lui sem camisa. Dora pede pela a presença de Lumiar no Refúgio para o aniversário de Fábio. Lui tenta uma investida em Sol. Jenifer, Yuri e Isabela brincam com os calouros e veteranos. Fred e Guiga apostam com Otávio que ele não consegue ficar com Jenifer. Sol faz sucesso no palco, e Lui a admira. Duda e Marlene se preocupam com a repercussão da apresentação de Sol. Yuri sai irritado do bar de Simas ao saber que Fred armou para Otávio se aproximar de Jenifer. Jenifer vê Yuri ser conduzido por policiais e tenta ajudar o amigo. Sol sai do palco ovacionada. Carlão se desespera ao ver o vídeo da esposa dançando.

Capítulo 03 - Quarta-feira, 18 de janeiro

Jenifer e Otávio falam para Fred o que aconteceu com Yuri. Sol agradece Lui pela oportunidade e não percebe o encantamento do rapaz. Carlão reclama com a esposa de sua performance no show. Otávio implora que Fred não comente com Jenifer sobre a aposta que fizeram. A vítima de um delito reconhece Yuri como agressor, e o rapaz é preso. Lumiar conversa com Cristal e comenta sobre não querer ter filhos. Jenifer chega em casa e fala com Sol da prisão de Yuri. Sol canta no coral da igreja, as pessoas cochicham sobre seu novo trabalho. Lui, Wilma e Vitinho se animam com a repercussão do vídeo de Sol. Ben chega ao Refúgio, e Lumiar o recepciona calorosa. Vitinho avisa a Sol que adiantará seu pagamento. Lumiar deixa o Refúgio apressada depois de ouvir o recado de seus alunos. Theo vê o vídeo de Sol. Lui oferece um emprego para Sol, e Carlão se incomoda.

Capítulo 04 - Quinta-feira, 19 de janeiro

Sol pede para pensar na proposta de Lui. Lumiar e Ben chegam à delegacia e apuram os motivos da prisão de Yuri. Jenifer, Otávio, Fred e Isabela descobrem que Guiga fez um vídeo de Yuri no Bar do Simas. Guiga fala da aposta com Jenifer e ela se enfurece com Otávio. Lumiar e Ben conversam sobre o caso de Yuri. Bruna critica Sol por ter recusado a proposta de Lui. Lumiar leva seus alunos para a audiência de Yuri. Theo mostra para Orfeu o vídeo de Sol e relembra da época em que Ben a namorava. Várias candidatas fazem teste para ser dançarina de Lui. Theo liga para Wilma à procura de Sol. Sol conversa com Carlão e decide aceitar o emprego como dançarina. Duda agride um garoto na escola. Wilma se prepara para escolher uma dançarina para o filho. Sol chega à mansão de Lui.

Capítulo 05 - Sexta-feira, 20 de janeiro

Naira não deixa Sol entrar na mansão, e a moça chama por Vitinho. Duda imprime currículos para Carlão. Lui convence Wilma a aceitar Sol. Carlão não consegue encontrar um emprego. Yuri volta para a faculdade e se irrita com Guiga por divulgar sua história nas redes sociais. Carlão vê uma possibilidade de trabalho na academia e volta para casa animado. Fred pede para conversar com Yuri. Sol volta para casa no carro de Lui e é julgada pela família. Anthony Verão e Érika entrevistam a nova dançarina de Lui. Theo gosta de saber que Sol voltou a trabalhar como dançarina. Lui manda flores para Sol, e Ivy avisa do interesse do cantor por ela. Theo mostra o vídeo de Sol para Ben. Sol exige que Lui pare de tentar algo com ela para continuar trabalhando com ele.

Capítulo 06 - Sábado, 21 de janeiro

Lui aceita o pedido de Sol. Ben relembra de quando ele e Sol namoravam. Todos se espantam com os comentários que Lui faz sobre Sol. Carlão fica na expectativa por novos alunos. Theo não consegue convencer Ben a acompanhá-lo para ver Sol na casa de show. Yuri se declara para Jenifer. Lui se lamenta para Vitinho pela falta de interesse de Sol. Ben relembra com Lumiar dos tempos de faculdade. Lui manda seu motorista buscar a família de Sol para assistir ao show, e ela se surpreende com a chegada da filha. Fred tenta convencer Rafa a encontrar com ele e os amigos. Jenifer parabeniza a mãe pelo show. Theo não consegue falar com Sol e fica furioso. Três homens mexem com Sol e Jenifer no ponto de ônibus, e Theo vai ao encontro das duas.