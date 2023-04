Vai na Fé: resumo da novela de 10 a 15 de abril

Nos próximos capítulos da novela 'Vai na Fé', Ben termina seu casamento com Lumiar

Capítulo 73 - Segunda-feira, 10 de abril

Theo tenta manipular Lumiar. Duda se enfurece ao saber que Ben é o pai de Jenifer, e Sol tenta acalmar a menina. Jenifer vê fotos de Eduardo e fica constrangida. Clara tenta desabafar com Helena. Anthony e William ficam admirados com a interpretação de Érika. Ben diz a Lumiar que o escritório não irá representar Theo no processo de paternidade. Clara descobre as armações de Theo e Rafa tenta consolá-la. Sol diz para Jenifer que não se relacionará novamente com Ben. Lumiar fica incomodada com a presença de Ben no clube de debate. Érika pede a ajuda de Wilma para um teste que irá fazer. Ben e Lumiar se enfrentam no clube de debates. Lui pede para namorar Sol.

Capítulo 74 - Terça-feira, 11 de abril

Sol aceita namorar Lui escondido, e os dois se beijam. Jenifer não gosta de ver Ben e Lumiar próximos. Lumiar pede para Ben voltar para casa. Dora consola a filha. Ben sonha com Lumiar e Sol mais jovens e acorda confuso. Wilma ensina Érika a interpretar. Sol se emociona com a surpresa que Lui prepara para ela no Charles Pierre. Clara decide sair com Theo e Rafa. Lumiar encontra Ben em casa arrumando a mala. Theo vê Sol e Lui juntos e fala mal dela para Clara. Marlene namora Horácio. Theo pressiona Lumiar para entrar com o processo de paternidade. Jenifer recebe uma notificação de investigação de paternidade movida por Theo, e Sol se desespera.

Capítulo 75 - Quarta-feira, 12 de abril

Jenifer fala com Ben sobre a notificação. Rafa ouve Lumiar, Clara e Theo falando sobre sua suposta irmã. Ben tenta apoiar Sol. Ben discute com Lumiar e Theo por causa do processo de paternidade. Sol e Lui namoram antes do ensaio. Jenifer discute com Theo no ICAES. Rafa resolve ir com Fred até a faculdade para falar com Jenifer. Kate decide vender sanduíches no ICAES. Jenifer provoca Lumiar. Todos no estúdio se emocionam com o teste de Wilma e Érika. Guiga discute com Fred. Kate é repreendida pelo segurança do ICAES ao oferecer sanduíche para Rafa.

Capítulo 76 - Quinta-feira, 13 de abril

Rafa livra Kate do segurança do ICAES. Wilma e Érika não conseguem os papéis para o filme. Rafa ajuda Kate a vender os sanduíches. Érika faz fotos comprometedoras de William e Lui. Ben proíbe Fabrício e Bia de ajuizar o processo de paternidade de Theo. Kate incentiva Rafa a voltar para a faculdade. Ben tem uma séria discussão com Theo. Fred se emociona quando Rafa avisa que planeja voltar a estudar. Jenifer conta para Kate que Rafa é filho de Theo. Érika publica a foto que tirou de William e Lui. Lui leva Sol a uma praia de nudismo. Vitinho sugere que Lui faça um vídeo para abafar a notícia publicada por Érika. Wilma se surpreende quando ouve Lui dizer que está namorando.

Capítulo 77 - Sexta-feira, 14 de abril

Lui se recusa a contar para Wilma quem é sua namorada. Sol não aceita expor seu namoro com Lui. Wilma manda Cidão fotografar Ivy e Lui como se fossem namorados, e Sol fica enciumada. Tatá explica como Kate pode se comunicar com Rafa. Lumiar avisa a Theo e Clara que deu entrada no processo de reconhecimento de paternidade de Jenifer. Vitinho mostra para Lui a repercussão do vídeo que ele fez para internet. Clara enfrenta Theo após falar com Helena. Rafa se anima com o comentário de Kate. Clara se insinua para Orfeu, e Sheila alerta Theo. Marlene avisa que Jenifer recebeu uma intimação, e Sol se desespera. Theo flagra Clara e Orfeu.

Capítulo 78 - Sábado, 15 de abril

Theo tenta agredir Orfeu. Jenifer recebe uma intimação e questiona Lumiar durante a aula. Sol afirma a Ben que não o traiu com Theo. Fred assiste à aula do curso sobre assédio e violência contra a mulher. Dora não conta o resultado de seus exames para Lumiar. Fred se assusta ao perceber que Theo é abusivo com Clara e comenta com Rafa, que fica mexido. Theo expulsa Orfeu de seu escritório. Ben tenta tranquilizar Sol no tribunal. Uma nova audiência é marcada e Lumiar e Theo se enfurecem quando veem Ben apoiando Sol e Jenifer. Fábio se preocupa com a saúde de Dora. Ben termina seu casamento com Lumiar. Theo seduz Lumiar.