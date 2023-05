Vai na Fé: resumo da novela de 08 a 13 de maio

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Lumiar termina seu romance com Theo

Capítulo 97 - Segunda-feira, 8 de maio

Theo reforça com Sheila para fazer as fotos com a banda ao final do show. Ben se espanta quando Jenifer conta que Sol guardou o presente que ele lhe deu quando eram mais jovens. Rafa e Kate se declaram um para o outro. Bruna e Ben assistem ao show de Lui nas redes sociais. Sol se desespera ao saber que foi Theo quem contratou o show da banda. Ben decide ir à casa de show ao ver fotos de Theo com Sol. Sol bebe a água sabotada por Theo. Kate rejeita um presente de Clara ao saber que o mesmo foi usado para conquistar o pai de Rafa. Theo vai ao camarim, e encontra Sol desmaiada. Lui reclama de tirar fotos com a plateia. Wilma se encontra com Marcos no Charles Pierre. Ben não encontra Sol ao chegar à casa de show, e procura por Theo. Clara sugere que Rafa marque um almoço com Bruna e Kate. Orfeu impede Ben e Theo de brigarem. Sol chega dopada em casa, e Jenifer alerta Ben.

Capítulo 98 - Terça-feira, 9 de maio

Theo se enfurece quando Ben vai ao encontro de Sol. Jenifer fica furiosa ao saber que foi Theo quem contratou a banda de Lui. Sol não se lembra do que aconteceu depois que ela entrou no camarim. Hugo pede ajuda ao Pastor Miguel para abandonar a vida de crimes. Lui vai à casa de Sol e se decepciona ao ver Ben. Theo mente para justificar a Clara o show da banda de Lui na empresa. Marcos e Wilma humilham Lui. Sol revela para Jenifer sobre o contrato que foi obrigada a assinar. Lui faz uma live e Anthony e Érika ficam perplexos com o conteúdo. Jenifer faz a aula de desenho de Hugo. Lui é atacado por várias pessoas na internet e perde todos os contratos. Kate flagra Hugo e Jenifer juntos. Ben conta para Lumiar que Theo esteve no show de Lui. Sol tenta animar Lui. Wilma avisa a Ivy e Cidão que eles não receberão salário. Jenifer pede para um professor analisar o contrato de trabalho de Sol. Lumiar tira satisfações com Theo.

Capítulo 99 - Quarta-feira, 10 de maio

Theo acalma Lumiar e a leva ao refúgio de Fábio e Dora. Clara recebe um telefonema de Theo para avisar de sua viagem e fica desconfiada. Rafa e Kate namoram no ICAES. Clara e Helena se beijam. Yuri se incomoda com a atenção que Vini dedica a Alice, e Guiga percebe. Wilma questiona Sol sobre o cumprimento do contrato. Jenifer incentiva Sol a assumir seu romance com Lui. Sabrina implica com Simas. Lumiar cuida de Dora. Ben descobre que Kate está namorando Rafa. Fábio é gentil com Theo. Clara convida Bruna e Kate para jantar em sua casa. Bruna reconhece Clara, e Kate se desespera.

Capítulo 100 - Quinta-feira, 11 de maio

Kate implora que Bruna não revele a verdade para Rafa e Clara. Theo gosta de conversar com Fábio. Lumiar e Theo passam a noite juntos. Kate não deixa que Bruna conte para Ben que ela se envolveu com Theo. Anthony decide ajudar Ivy e pede para ela pegar os contratos dos funcionários de Wilma. Vitinho consegue uma parceria para restaurar a imagem de Lui na internet. Antônio avisa a Ben e Bruna que a fraude do DNA será descoberta. Theo pede para ficar com Lumiar. Sol e Lui sonham uma com o outro. Érika pensa em tirar proveito de Wilma após ler o contrato de trabalho de Sol. Lumiar anuncia a Ben que o Juiz determinou que o teste de DNA deve ser refeito.

Capítulo 101 - Sexta-feira, 12 de maio

Ben questiona Lumiar sobre o motivo da repetição do teste. Clara conversa com Helena sobre o beijo das duas. Theo comemora a refação do exame de DNA. Érika pede para Ivy filmar Sol e Lui juntos. Ben se aconselha com Mãe Ana. Anthony avisa a Vitinho que Érika publicará sobre a cláusula do contrato de Sol. Jenifer ajuda Hugo em um trabalho. Kate vê Hugo e Jenifer juntos e decide convidar os dois para sair com ela e Rafa. Sol descobre que terá que fazer um novo exame de DNA e se desespera. Lui implora que Érika não poste seu vídeo com Sol. Clara muda o visual. Sol faz confidência para Ben sobre Lui. Rafa consola Jenifer. Lumiar segue o conselho de Ben e pede para Theo desistir de fazer o exame de DNA. Ben, Jenifer e Sol esperam Theo no laboratório.

Capítulo 102 - Sábado, 13 de maio

Theo aparece no laboratório e deixa Sol, Jenifer e Ben nervosos. Lumiar é avisada da audiência de Emílio. Theo implica com Ben e Sol. Vitinho ajuda Lui com a surpresa que ele planeja fazer a Sol. Os bens de Guiga são bloqueados por culpa de Emílio. Lumiar termina seu romance com Theo. Emílio pede para morar com Guiga. Guiga vende brigadeiro no ICAES. Vitinho compra um anel para Lui dar a Sol. Hugo é obrigado a ir falar com um traficante. Lui conta para Ludmilla sobre suas intenções com Sol. Jennifer, Ben, Bruna, Kate e Rafa se encontram para ver o show.