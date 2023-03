Vai na Fé: resumo da novela de 06 a 11 de março

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Wilma pede para Sol voltar a trabalhar com Lui

Capítulo 43 - Segunda-feira, 6 de março

Sol canta para atrair clientes e Theo tem uma fantasia com ela mais nova. Orfeu ameaça Sheila. Sol se preocupa ao saber que Jenifer está se aproximando de Ben. Lumiar confirma a combinação com Sol para manter Jenifer e Ben afastados. Eduardo tenta se insinuar para Jenifer, mas ela avisa que tem namorado. Anthony se preocupa com os vídeos de Érika. Jenifer, Bela e Tatá fazem uma banca para recolher assinaturas e impedir que Yuri perca a sua bolsa na faculdade. Lui chega para a jornada do Sagrado Masculino e se fica surpreso ao encontrar Fábio. Theo se aproxima de Sol, que fica abalada. Bruna fala com Jairo sobre Theo, e o segurança de Lui aborda o vilão.

Capítulo 44 - Terça-feira, 7 de março

Jairo obriga Theo a se afastar de Sol. Orfeu avisa ao sócio que o negócio ilícito foi um sucesso. Lui tem uma conversa séria com Fábio. Jairo sugere que Sol volte a trabalhar com Lui. O cantor Buchecha ouve Sol cantando uma paródia com uma de suas músicas e fica feliz. Érika decide chantagear celebridades para conseguir notícias. Kate é demitida e Theo se oferece para bancar uma mesada para ela. Vitinho pede para Cristal se aproximar de Lui e tentar resolver seu problema. Jairo avisa a Sol sobre o teste para backing vocal de Lui, e Kate diz que se candidatará. Buchecha se surpreende com a voz de Sol e a aconselha a voltar para os palcos.

Capítulo 45 - Quarta-feira, 8 de março

Vitinho avisa a Fábio que Lui está incomodado com sua presença. Sol avisa a família que fará o teste para backing vocal de Lui. Marlene decide ir com Bruna vender as quentinhas. Lumiar descobre que Jenifer foi se encontrar com Ben e avisa a Sol. O Desembargador responsável pelo caso de Yuri pergunta a Ben se Jenifer é sua filha e ele fica orgulhoso. Kate discute com Wilma por causa de Sol. Ben e Jenifer conseguem o habeas corpus para Yuri e comemoram. Todos os jurados escolhem Sol para nova backing vocal, e Wilma fica furiosa. Jenifer sai com Ben e Lumiar para almoçar e, ao ver Marlene vendendo quentinhas, vai ao encontro da avó.

Capítulo 46 - Quinta-feira, 9 de março

Lumiar é grosseira com Marlene e causa estranheza em Ben. Yuri sai da cadeia. Kate repara no descontrole de Jenifer ao ficar perto de Eduardo. Lumiar reclama contrariada quando Ben diz que quer trabalhar com os alunos dela no ICAES. Yuri leva o abaixo-assinado para falar com o reitor do ICAES. Sol conversa com o DJ Be-Air sobre o seu sonho e fica frustrada. Jenifer conhece Isabel, mãe de Tatá. Yuri, Bela e Ben participam da reunião do coletivo negro. Sol se encontra com Lumiar no escritório. Com dor nas costas, Simas pede ajuda a Theo. Lumiar sugere que Sol conte a verdade para Jenifer, e as duas discutem. Sol deixa a sala de Lumiar e se desespera ao ver Theo.

Capítulo 47 - Sexta-feira, 10 de março

Sol vai embora apressada e Lumiar questiona Theo. Ben fala para Yuri e Bela sobre o laboratório que pretende montar no ICAES. Jenifer estranha o comportamento de Isabel. Theo questiona Ben sobre Sol. Clara conhece Helena e começa a se exercitar com ela. Ben conversa com Simas sobre seu casamento. Eduardo convida Jenifer para trabalhar com ele como missionária. Theo sai com Lumiar e a leva para o bar de Orfeu. Sol aconselha Jenifer. Theo leva Lumiar para o bar do Orfeu. Anthony decide ir até o refúgio. Wilma descobre que Érika roubou sua agenda. Theo conta para Ben que saiu com Lumiar. Dora aconselha Fábio sobre Lui.

Capítulo 46 - Sábado, 11 de março

Lui deixa Fábio entristecido. Érika se desespera com a possibilidade de ser processada. Vitinho se surpreende com a chegada de Anthony ao refúgio. Cristal é seduzida por Lui. Vitinho recebe o diploma do evento do sagrado masculino e todos se emocionam com o seu discurso. Bruna se preocupa com Kate. Anthony e Vitinho ficam juntos. Eduardo e Jenifer quase se beijam. Theo sugere que Kate faça uma tatuagem. Wilma dá uma lição em Érika. Ben pede para Lumiar revisar o projeto que ele escreveu para o ICAES. Fred se insinua para Bia. Bruna pede conselhos para Marlene sobre Kate. Wilma se recusa a aceitar que Sol pode ajudar Lui. Bruna descobre que Kate está envolvida com um homem casado. Wilma pede para Sol voltar a trabalhar com Lui.