Vai na Fé: resumo da novela de 03 a 08 de abril

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, pressionada, Sol revela a Jenifer quem é seu pai biológico

Capítulo 67 - Segunda-feira, 3 de abril

Theo acaricia o rosto de Lumiar, e a observa dormir. Kate arruma Jenifer para ir ao baile funk. Kate descobre que ganhou de Hugo um presente roubado. Jenifer questiona o DJ Bel-Air sobre Ben e Sol. Lui manda um vídeo cantando a música que fez para Sol, e ela se emociona. Kate vê Hugo beijando Guiga e tira satisfação com os dois. Kate posta o vídeo em que foi humilhada por Guiga. Theo conta para Ben sobre a aliança de Lumiar e Sol para esconder a paternidade de Jenifer. Guiga perde seguidores por causa do vídeo e tenta fazer um acordo com Kate. Theo vai atrás de Sol. Hugo tenta se desculpar com Kate. Kate pede para Hugo dar uma lição em Theo.

Capítulo 68 - Terça-feira, 4 de abril

Hugo fala com Orfeu, que manda o afilhado dar um susto em Theo. Kate se desespera e tenta ajudar o ‘ex-namorado’. Jenifer conta para Ben que conversou com DJ Bel-Air sobre ele e a mãe. Vini convida Yuri para ir ao cinema. Vitinho vê Lui e Sol se beijando e tenta chamar a atenção do casal para que Wilma não os veja. Ben decide sair de casa depois de discutir com Lumiar. Sol não consegue se desfazer do presente que ganhou de Ben quando eram namorados. Theo descobre que Kate está no apart de Guiga. Lumiar desabafa com Clara. Theo revela a Kate sua obsessão por Sol.

Capítulo 69 - Quarta-feira, 5 de abril

Kate pensa em uma forma de se vingar de Theo. Ben reclama de Lumiar para Theo. Kate decide fazer um vídeo para ajudar Guiga. Clara e Lumiar não conseguem se entender. Clara tenta ajudar Rafa. Hugo avisa a Sol que Theo está proibido de ir até Piedade. Kate pensa em contar para Jenifer que Theo também se envolveu com Sol. Bia decide acabar seu caso com Fred. Ben diz a Theo e Simas que sua história com Sol ficou mal resolvida. Bruna não consegue impedir Kate de ir à casa de Sol falar com Jenifer. Clara questiona Theo sobre a possibilidade de ele ser o pai de Jenifer. Lumiar pensa em Ben. Ben apresenta a revisão do caso de Josué para os desembargadores, que ficam perplexos. Clara vai à casa de Sol.

Capítulo 70 - Quinta-feira, 6 de abril

Clara pergunta a Sol se Theo é o pai de Jenifer. Jenifer percebe a aflição de Ben à espera do resultado da revisão criminal de Josué. Sol garante a Clara que Theo não é o pai de sua filha. Ben comunica a Helen a sentença de Josué. Bruna revela a Marlene que Sol e Ben namoraram quando eram jovens. Jennifer, Yuri, Bela e outros alunos do projeto de revisão criminal se retiram da sala quando Lumiar entra para dar aula. Lui é frio com Sol. Lumiar pede para conversar com Jenifer. Ben leva Josué ao ICAES para comemorar com os alunos do grupo de revisão criminal. Kate muda seu visual e marca um encontro com Jenifer. Yuri se irrita com uma brincadeira que Tatá faz sobre ele e Vini. Kate revela a Jenifer que Theo pode ser o seu pai.

Capítulo 71 - Sexta-feira, 7 de abril

Jenifer fica sem saber como lidar com sua descoberta. Kate grava Fred assediando Guiga. Jenifer exige que a amiga conte o que sabe sobre o relacionamento de Theo e Sol. Kate envia a Guiga o vídeo que fez de Fred a assediando. Jenifer vai à casa de Theo, e Rafa descobre que pode ter uma irmã. Guiga mostra o vídeo do assédio para Fred, e fala com Lumiar sobre poder processá-lo. Érika chantageia William para que seja seu agente. Jenifer confirma com Lumiar a possibilidade de Theo ser seu pai biológico. Sol tira satisfações com Lui pela forma como ele a está tratando. Theo garante a Orfeu que não irá mais trabalhar com os produtos ilícitos indicados por ele. Rafa fica ansioso para saber quando Jenifer fará o exame de DNA. Jenifer questiona Sol sobre Theo. Lumiar conta para Ben que Jenifer a procurou para saber sobre Theo. Pressionada, Sol revela a Jenifer que Ben é seu pai biológico.

Capítulo 72 - Sábado, 8 de abril

Jenifer pede para Sol falar para Ben que ele é seu pai biológico. Theo difama Sol para Clara. Jenifer leva Sol para falar com Ben e se surpreende com o desabafo da mãe. Lui se anima com a possibilidade de ficar sozinho na mansão com Sol. Jenifer e Ben trocam um abraço emocionado. Sol beija Lui. Lumiar não acredita quando Ben confirma que é pai de Jenifer. A advogada liga para Sol, que se irrita e interrompe a chamada. Theo garante para Ben que Sol mentiu sobre a paternidade de Jenifer e sugere que eles façam um exame de DNA com a moça. Ben revela para Yuri e Bela que é pai de Jenifer. Theo diz a Lumiar que quer fazer um exame de DNA com Jenifer e pede para ela ser sua advogada.