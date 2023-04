Vai na Fé: Paternidade de Jenifer é revelada após mentira de Ben

Ben ou Theo? O nome do pai biológico de Jenifer será revelado pelo juiz na novela 'Vai na Fé' após Ben mentir sobre o resultado do teste de DNA e ter que refazer. Saiba como será!

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, o mistério sobre a paternidade de Jenifer (Bella Campos) chegará ao fim. Ela vai descobrir quem é o seu pai biológico, mesmo depois de ser vítima de uma armação de Ben (Samuel de Assis) para manipular o resultado do exame de DNA. E a mocinha fica revoltada com o resultado do teste ao ter que refazer o exame.

Nas cenas, segundo a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, Jenifer, Theo (Emilio Dantas) e Ben vão ter que fazer o teste de DNA. Porém, o advogado vai manipular o resultado. Com medo do vilão ser o pai da filha de Sol (Sheron Menezzes), ele decide fazer uma armação para manipular o resultado e garantir que o exame iria apontar que ele é o pai biológico da estudante. Porém, o plano dele não vai durar muito tempo.

Um dia, o laboratório vai perceber que aconteceram falhas nos resultados dos exames e o juiz determina que eles façam o exame novamente. Ben terá que explicar que quis proteger Jenifer da possibilidade de ser filha de Theo. Com o novo resultado em mãos, o juiz anuncia que o pai biológico de Jenifer é o empresário Theo, que fica radiante com a novidade. No entanto, a estudante fica revoltada com o resultado e briga com a mãe por tê-la feito acreditar que Ben era o seu pai.

Confira o resumo dos capítulos da novela Vai na Fé no período de 19 a 22 de abril:

Capítulo 81 - Quarta-feira, 19 de abril

Sol não consegue se explicar para Marlene. Jenifer e Tatá passam a noite juntos. Ben avisa aos alunos que o vídeo da câmera de vigilância do ICAES já está com a polícia e todos comemoram. Kate estranha o comportamento de Jenifer. Ben e Lumiar discutem com Ricardo ao descobrirem que ele defenderá o aluno que pichou o Icaes. Jenifer conta para Kate que se arrependeu de ter passado a noite com Tatá. Clara ouve Rafa falar com Kate e fica animada. Ben decide alugar o quarto na casa de Bruna. Os pais de Tatá, Isabel e Leonardo, vão almoçar com a família de Jenifer. Hugo observa Rafa chegar à casa de Kate. Jenifer questiona Tatá sobre sua bolsa de estudos.

Capítulo 82 - Quinta-feira, 20 de abril

Tatá tenta se aproximar de Jenifer, que o repele. Leonardo e Isabel questionam o filho sobre o comportamento da namorada. Kate repreende Jenifer por procurar um motivo para brigar com Tatá. Rafa prepara Clara para fotografá-la, mas Theo atrapalha os dois. Lumiar se entristece ao saber que Ben irá morar em Piedade. Jenifer discute com Tatá. Lumiar avisa a Theo que precisa preparar as testemunhas para a audiência de paternidade. Bela ajuda Fred a gravar seu pedido de desculpas para Guiga. Lumiar fala para Ben que planeja vender o apartamento deles. Sol avisa que Ben pode chamar Vitinho para testemunhar na audiência de paternidade. Lui fica inseguro ao ver Sol chegar com Ben à mansão. Lui e Sol namoram escondidos. Vitinho insinua que Ben e Sol estão juntos, e Lui fica arrasado.

Capítulo 83 - Sexta-feira, 21 de abril

Vitinho tenta explicar o desespero de Lui para Wilma. Sol marca de se encontrar com Ben para falar sobre a audiência. Jenifer decide ir à escola que Tatá estudou. Ben simula o interrogatório com Sol e se emociona com seu relato. Wilma decide processar Érika. Sol se desespera quando Ben a questiona sobre Theo. Lui é hostil com Sol quando ela chega para o ensaio. Lumiar entrevista Simas e fica abalada com o depoimento dele sobre Ben e Sol. Jenifer não consegue se entender com Tatá. Yuri descobre que Guiga fez uma postagem sem o seu consentimento. Sol discute com Lui. Ben conversa com Wilma sobre o processo contra Érika. Ben se surpreende com Sol e Lui juntos.

Capítulo 84 - Sábado, 22 de abril

Sol e Lui pedem para Ben não contar que os viu juntos. Yuri tira satisfações com Guiga. A diretora da escola de Tatá não passa as informações do rapaz para Jenifer. Guiga se desculpa com Yuri. Bruna ajuda Marlene. Duda convida Ben para ir a sua apresentação. Sol sorri ao ver Ben conversar com Jenifer. Theo se oferece para comprar o apartamento de Lumiar. Wilma publica seu vídeo de resposta na página de Érika e todos se emocionam. Yuri decide denunciar Tatá ao descobrir que ele fraudou a bolsa no ICAES e Jenifer pede para conversar com o namorado. Lui se oferece para ir à apresentação de Duda com Sol. Wilma se incomoda ao saber que ela e a banda terão que passar a noite no refúgio de Fábio. Jenifer confronta Tatá.