"Vai na Fé": Mel Maia minimiza comparação entre seu personagem e o de Jade Picon

Mel Maia falou sobre semelhanças entre ela e sua personagem e comparação com papéis de outras atrizes

A atriz Mel Maia está de volta às telinhas em 2023 para a novela das 19h da Globo, 'Vai na Fé'. Ela será Guiga, uma estudante de direito rica que também é influenciadora nas horas vagas.

Por serem jovens e criadoras de conteúdo, apareceram comparações do personagem de Maia com o de Jade Picon, Chiara, em Travessia. Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira, 6, a atriz falou se concorda com a relação entre as duas.

"Eu não estou acompanhando Travessia e a minha personagem também não. Não sei se temos algo em comum quando se trata da personalidade, talvez no estilo", afirmou.

A autora da novela, Rosane Svartman, concorda em partes com as semelhanças das personagens. "Todas as novelas que tratam de atualidades e tem temas contemporâneos vão ter características de personagens que tem a ver, que parecem à primeira vista. Acho que são personagens bem diferentes com trajetórias e abordagens bem diferentes", afirmou.

Mel Maia e a personagem Guiga

Em relação a criador e criatura, a atriz, desde muito nova, afirma que elas têm tudo a ver por serem influenciadoras, fazerem propaganda, chamarem as amigas para fazer stories em lojas e em restaurantes, entre outras tarefas da profissão.

"Sou atriz e influente. Estou bastante familiarizada com esse meio. Comecei a trabalhar com a internet no período da pandemia e já aprendi muito. Assim como a Guida, faço publicidade e diversos Stories, o que me ajuda bastante na hora de construir a personagem", afirmou.

Se comparada aos personagens que já existem, a namorada de Mc Danielafirma que Guiga se parece com Lucrécia da série da Netflix, Elite. "O tipo de personagem que amamos odiar, pois tem personalidade forte. Acredito que o estilo todo dela vai virar tendência", afirmou.