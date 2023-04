Vai na Fé: Mãe de Lumiar choca ao revelar doença sem cura

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Dora, que é a mãe de Lumiar, vai pegar Ben de surpresa ao revelar que vive com uma doença que vai tirar a sua vida

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, Dora (Claudia Ohana) vai revelar qual é o seu problema de saúde. Depois de fazer exames, ela vai revelar para Ben (Samuel de Assis) que tem uma doença sem cura e pode morrer por causa disso.

Nas cenas, segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, a mãe de Lumiar (Carolina Dieckmann) liga para Ben para pedir ajuda. Ela diz que tem um câncer muito agressivo e está em fase terminal. Assim, ela quer deixar toda a documentação preparada para o caso de sua morte. O advogado ficará em choque com a revelação.

Dora ainda dirá que vai iniciar o tratamento de quimioterapia, mas ainda não contou para a filha sobre a sua situação. Ela diz que quer fazer um documento sobre o que quer para a sua fase final de vida, já que não quer ser mantida viva por aparelhos e que só quer não sentir dor. Inclusive, Ben será o responsável por dar a notícia para Lumiar sobre a doença de Dora.

Confira o resumo da novela Vai na Fé no período de 26 a 29 de abril:

Capítulo 87 - Quarta-feira, 26 de abril

Kate pergunta sobre o pai de Rafa. Theo faz uma oferta para o apartamento de Lumiar. Wilma não deixa Lui e Fábio conversarem. Hugo se oferece para dar aulas de desenho na igreja. Ben avisa a Lumiar que fará o exame de DNA com Jenifer. Tatá vê o vídeo com os candidatos que perderam a vaga para bolsa de estudos no ICAES. Bruna conversa com Antônio, o funcionário do laboratório que será indicado por Ben. Tatá se entrega para o reitor da faculdade. Lumiar informa a Theo sobre o exame de DNA. Helena incentiva Clara a ser mais independente. Sol ouve Ben falar com Jenifer sobre fazer o exame de DNA e se desespera.

Capítulo 88 - Quinta-feira, 27 de abril

Ben tenta tranquilizar Sol. Theo é hostil com Helena. Rafa elogia Clara. Sol se aconselha com o pastor Miguel. Antônio pede dinheiro para fazer o serviço. Theo leva Clara para trabalhar no galpão. Lumiar avisa a Theo que ele não poderá ir à clínica no mesmo horário que Ben, Jenifer e Sol. Fred conta para Jenifer que Tatá está trabalhando no Bar do Simas. Ben e Jenifer recolhem o material para o exame de DNA. Jenifer pensa estar grávida de Tatá e confidencia a Kate. Lumiar ouve Ben falando ao telefone e fica desconfiada. Sol chega à clínica para colher o material para o exame, e se apavora ao encontrar Theo.

Capítulo 89 - Sexta-feira, 28 de abril

Antônio colhe o material de Theo. Jenifer e Kate esperam o resultado do teste de gravidez. Lumiar questiona Ben sobre o telefonema para Antônio. Jenifer e Tatá terminam o namoro. Sol chega à mansão transtornada, e Lui tenta acalmar a parceira. Ben revela a Lumiar que Theo abusou de Sol. Lui se oferece para ir com Sol até a clínica. Rafa sofre uma crise de ansiedade na faculdade, e Kate se preocupa. Lui e Sol chegam para a gravação do clipe. Kate flagra Jenifer assistindo a um vídeo de Eduardo. Clara se atrapalha com o trabalho que Theo lhe oferece no escritório. Ben entrega o dinheiro para Antônio. Clara leva Rafa ao psiquiatra. Lumiar avisa a Theo que não quer mais vender seu apartamento. Luiz informa a Antônio que não consegue fazer a alteração do exame no sistema, e que o mesmo precisará ser refeito.

Capítulo 90 - Sábado, 29 de abril

Luiz quer que Antônio desista da fraude. Theo ajuda Lumiar a apagar as lembranças de Ben em seu apartamento. Bruna tenta convencer Antônio a manter o acordo e alterar o exame. Lumiar deixa de usar sua aliança de casamento, e Ben nota. Theo humilha Clara após falar com Orfeu. Guiga convida Yuri, Bela, Jenifer e outra pessoas do ICAES para uma festa em sua casa. Helena convida Clara para sair. Kate vai à casa de Rafa. Jenifer muda o visual e recebe um elogio de Eduardo. Dois homens desconhecidos tentam flertar com Clara e Helena. Kate e Rafa se beijam. Yuri descobre que Guiga foi paga para usar todos os presentes na festa em uma publicação. Para afastar os dois homens desconhecidos, Clara surpreende Helena com um beijo.