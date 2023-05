Vai na Fé: Lumiar se sente atraída pelo ex-irmão, Lui

Nos próximos capítulos de Vai na Fé, Lumiar e Lui descobrem que não são irmãos e começaram a se sentir atraídos um pelo outro

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, Lumiar (Carolina Dieckmann) vai começar a olhar Lui (José Loreto) com outros olhos e será correspondida. Tudo vai acontecer após eles descobrirem que não são irmãos biológicos.

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Lui descobre que não é filho de Fábio (Zé Carlos Machado). A revelação será feita por Wilma (Renata Sorrah) em um momento de ciúme do filho. Na frente das câmeras, ela conta que mentiu sobre a paternidade de Lui e que ele nasceu em um teste de bebê de proveta no exterior.

Decepcionado com a mãe, Lui decide permanecer no refúgio para colocar a cabeça no lugar. Enquanto isso, Lumiar chega no local e descobre que não é irmã do cantor. Os dois começam a se aproximar e nasce uma atração de ambos os lados. Eles trocam olhares e percebem que estão se apaixonando.

As cenas vão ao ar a partir de segunda-feira, 29.

Susana Vieira desabafa sobre a morte de sua personagem em Terra e Paixão

A atriz Susana Vieira já está com saudade das gravações da novela Terra e Paixão. Isso porque ela já gravou a cena da morte de sua personagem, Cândida, que vai morrer de sufocada na frente de Antônio. Nos bastidores, a atriz desabafou sobre se despedir da personagem tão cedo.

“Já estou com uma enorme saudade! Foram dias densos, tensos, complexos pela dramaticidade e pelo texto apurado e objetivo. Tenho saudade das roupas, do sotaque, de toda a equipe técnica e da direção. Saudade também do meu batom vermelho e dos cabelinhos prateados. E, para ser sincera, não gostei nem um pouco de morrer”, disse ela ao Jornal Extra.