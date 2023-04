Vai na Fé: Lumiar leva susto em momento quente com Theo

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, Lumiar tenta se entregar em noite quente com Theo, mas detalhe interrompe o clima de romance

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, Lumiar (Carolina Dieckmann) vai tentar ter uma noite de romance com Theo (Emilio Dantas). Em um passeio, ele conquista a advogada e os dois chegam aos beijos no apartamento dele. No meio do clima de pegação, ela leva um susto e interrompe tudo.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Lumiar e Theo se entregam à paixão em um momento a dois. No apartamento dele, os dois começam a tirar as roupas, mas o clima é interrompido bruscamente. Isso porque ela se depara com um óculo do ex-marido, Ben (Samuel de Assis), em cima da mesa – já que ele deixou o item ali quando se mudou.

Na mesma hora, Lumiar trava e não consegue mais entrar no clima de romance com Theo. Ela se veste e explica que não consegue mais depois de ver o óculo de Ben. Theo fica bravo com a situação, mas deixa Lumiar ir embora.

Confira o resumo dos capítulos da novela Vai na Fé no período de 14 a 15 de abril:

Capítulo 77 - Sexta-feira, 14 de abril

Lui se recusa a contar para Wilma quem é sua namorada. Sol não aceita expor seu namoro com Lui. Wilma manda Cidão fotografar Ivy e Lui como se fossem namorados, e Sol fica enciumada. Tatá explica como Kate pode se comunicar com Rafa. Lumiar avisa a Theo e Clara que deu entrada no processo de reconhecimento de paternidade de Jenifer. Vitinho mostra para Lui a repercussão do vídeo que ele fez para internet. Clara enfrenta Theo após falar com Helena. Rafa se anima com o comentário de Kate. Clara se insinua para Orfeu, e Sheila alerta Theo. Marlene avisa que Jenifer recebeu uma intimação, e Sol se desespera. Theo flagra Clara e Orfeu.

Capítulo 78 - Sábado, 15 de abril

Theo tenta agredir Orfeu. Jenifer recebe uma intimação e questiona Lumiar durante a aula. Sol afirma a Ben que não o traiu com Theo. Fred assiste à aula do curso sobre assédio e violência contra a mulher. Dora não conta o resultado de seus exames para Lumiar. Fred se assusta ao perceber que Theo é abusivo com Clara e comenta com Rafa, que fica mexido. Theo expulsa Orfeu de seu escritório. Ben tenta tranquilizar Sol no tribunal. Uma nova audiência é marcada e Lumiar e Theo se enfurecem quando veem Ben apoiando Sol e Jenifer. Fábio se preocupa com a saúde de Dora. Ben termina seu casamento com Lumiar. Theo seduz Lumiar.