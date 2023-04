Vai na Fé: Kate encontra um novo amor na novela. Saiba mais!

Nos próximos capítulos de Vai na Fé, Kate vai engatar um novo romance na história com um personagem improvável

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, um novo casal vai surgir na trama! Kate (Clara Moneke) vai se envolver com Rafael (Caio Manhente). O rapaz vai se apaixonar pelo jeito extrovertido da jovem e eles ficam cada vez mais próximos.

Na trama, Rafael conhece Kate em uma ida à faculdade. Ele fica interessado pela jovem e os dois começaram uma amizade que vai virar romance. Tanto que Rafael terá melhora em sua depressão ao se aproximar da alegria de Kate.

Nos bastidores da novela, o ator Caio Manhente comemorou o novo rumo da história do seu personagem. “A Kate é tão cativante, uma personagem que o público ama tanto, porque ela é muito verdadeira. Talvez seja a personagem mais verdadeira da novela, e é isso que encanta o Rafa. Ela não o trata como incapaz. Ele está a novela toda falando para mãe e para o pai que eles fingem que são uma coisa que não são. Quando ele encontra a Kate, encontra uma pessoa que é de verdade, que o enxerga do jeito que ele é, sem julgamentos, ela só aceita. E é isso que cativa. Isso gera uma curiosidade”, disse ele ao site Gshow.

E completou: "Aos poucos, ele se apaixona, fica louco por ela. Para a Kate, também é muito legal encontrar o Rafa. É um tipo de amor que ela não tinha experimentado até então. Um amor mais romântico, mais singelo, talvez até mais adolescente, que vai fazer com que ela seja vista com outros olhos. Então, para os dois, é uma relação muito bacana".

Confira o resumo dos capítulos da novela Vai na Fé no período de 13 a 15 de abril:

Capítulo 76 - Quinta-feira, 13 de abril

Rafa livra Kate do segurança do ICAES. Wilma e Érika não conseguem os papéis para o filme. Rafa ajuda Kate a vender os sanduíches. Érika faz fotos comprometedoras de William e Lui. Ben proíbe Fabrício e Bia de ajuizar o processo de paternidade de Theo. Kate incentiva Rafa a voltar para a faculdade. Ben tem uma séria discussão com Theo. Fred se emociona quando Rafa avisa que planeja voltar a estudar. Jenifer conta para Kate que Rafa é filho de Theo. Érika publica a foto que tirou de William e Lui. Lui leva Sol a uma praia de nudismo. Vitinho sugere que Lui faça um vídeo para abafar a notícia publicada por Érika. Wilma se surpreende quando ouve Lui dizer que está namorando.

Capítulo 77 - Sexta-feira, 14 de abril

Lui se recusa a contar para Wilma quem é sua namorada. Sol não aceita expor seu namoro com Lui. Wilma manda Cidão fotografar Ivy e Lui como se fossem namorados, e Sol fica enciumada. Tatá explica como Kate pode se comunicar com Rafa. Lumiar avisa a Theo e Clara que deu entrada no processo de reconhecimento de paternidade de Jenifer. Vitinho mostra para Lui a repercussão do vídeo que ele fez para internet. Clara enfrenta Theo após falar com Helena. Rafa se anima com o comentário de Kate. Clara se insinua para Orfeu, e Sheila alerta Theo. Marlene avisa que Jenifer recebeu uma intimação, e Sol se desespera. Theo flagra Clara e Orfeu.

Capítulo 78 - Sábado, 15 de abril

Theo tenta agredir Orfeu. Jenifer recebe uma intimação e questiona Lumiar durante a aula. Sol afirma a Ben que não o traiu com Theo. Fred assiste à aula do curso sobre assédio e violência contra a mulher. Dora não conta o resultado de seus exames para Lumiar. Fred se assusta ao perceber que Theo é abusivo com Clara e comenta com Rafa, que fica mexido. Theo expulsa Orfeu de seu escritório. Ben tenta tranquilizar Sol no tribunal. Uma nova audiência é marcada e Lumiar e Theo se enfurecem quando veem Ben apoiando Sol e Jenifer. Fábio se preocupa com a saúde de Dora. Ben termina seu casamento com Lumiar. Theo seduz Lumiar.