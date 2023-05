Vai na Fé: Jenifer reage ao descobrir segredo de Sol e Theo

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Jenifer descobre segredo do passado da mãe e tem reação inesperada

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, Jenifer (Bella Campos) vai descobrir um dos segredos de sua mãe, Sol (Sheron Menezzes). A jovem vai saber que foi concebida quando a mãe foi abusada por Theo (Emilio Dantas) em uma festa. A revelação vai deixar a estudante chocada.

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Kate (Clara Moneke) ouve uma conversa e descobre que Theo violentou sexualmente Sol no passado e ela engravidou. Um dia, ela vê Jenifer elogiando uma atitude de Theo e resolve contar tudo o que ouviu. Kate diz para Jenifer que Sol foi abusada sexualmente por Theo.

Jenifer fica em choque e ainda descobre que este é o motivo para Sol ficar nervosa quando Theo se aproxima, já que relembra do estupro. A reação de Jenifer será ficar perplexa e reflexiva com tudo isso. Aos poucos, ela vai dizendo que é fruto de uma violência sexual contra sua mãe.

Confira o resumo da novela Vai na Fé no período de 23 a 27 de maio:

Capítulo 110 - Terça-feira, 23 de maio

Theo é levado para hospital. Lumiar entrega os documentos de Geremias para Heitor. Ben se preocupa com a ex-mulher. Clara avisa a Rafa que Theo está no hospital e implora que Jenifer vá com eles. Ben exige que Heitor cumpra o acordo que fez com Lumiar. Theo se emociona ao ver Jenifer. Ben se surpreende ao saber que Jenifer visitou Theo. Neide fala mal de Jenifer ao vê-la com Hugo. Theo não deixa Clara passar a noite com ele no hospital. Kate descobre o que Theo fez com Sol. Jenifer defende Theo para Hugo. Ben e Theo discutem no hospital. Sol se preocupa ao saber que Lui não foi avisado sobre o reality. Lumiar e Theo ficam juntos. Kate conta para Jenifer o que Theo fez com Sol.

Capítulo 111 - Quarta-feira, 24 de maio

Jenifer sofre com a descoberta e é acolhida por Kate. Clara fica enciumada ao saber que Lumiar está com Theo no hospital. Theo convence Lumiar a investigar o laboratório onde o primeiro exame de paternidade foi realizado. A banda e a equipe de filmagem flagram Lui e Jade. Jenifer confronta Theo. Dora se interessa pela ideia da gravação do reality no Refúgio e pede que Lui e Sol desistam de ir embora. Lumiar conversa com o investigador Estevão sobre o caso do laboratório de DNA. Clara implora para falar com Helena. Jenifer tem uma ideia para se vingar de Theo. Todos se comovem com a declaração de Dora. Helena consola Clara. Jenifer fala para Ben que Theo transformou Kate em Sol mais jovem, e insinua que o empresário pode ter feito outras vítimas.

Capítulo 112 - Quinta-feira, 25 de maio

Jenifer decide pedir ajuda do DJ Bel-Air. Theo pede para Lumiar dormir no hospital com ele. Simas questiona Theo sobre seu romance com Lumiar. Theo tem alta do hospital e Lumiar o leva para casa. Jenifer pede a ajuda de Yuri para encontrar as pessoas indicadas pelo DJ. Lui e Sol se escondem da equipe de filmagem de Renata. A turma de revisão criminal encontra outro caso, e Jenifer fica abalada. Sol revela para Lui que foi abusada por Theo. Estevão fala sobre Luiz e Antônio para Lumiar. Sabrina implora que Simas reate o namoro com Bia. Jenifer e Ben conversam com Janaína, outra vítima de Theo. Lumiar descobre que Ben pagou para que Antônio fraudasse o exame de DNA.

Capítulo 113 - Sexta-feira, 26 de maio

Lumiar avisa a Estevão que cuidará do caso sozinha. Janaína se recusa a denunciar Theo, e Jenifer não se conforma. Lui ouve Sol falando sobre ele com Wilma. Ben se encontra com Valéria. Theo chama Lumiar para se encontrar com ele no bar de Orfeu. Sol se irrita com a equipe de filmagem. Clara e Helena passeiam pela orla. Lui libera Sol para voltar para casa. Ben confirma a fraude no exame de DNA para Lumiar. Sol se despede de Lui. Lumiar mente para Theo. Érika chega ao Refúgio para participar do reality. Dora pede para a equipe de Renata acompanhá-la na sessão de quimioterapia. Ben repreende os alunos da revisão criminal e todos se assustam. Vanessa, outra suposta vítima de Theo, pede dinheiro a Ben para denunciar o empresário. Jenifer revela a Sol que já sabe o que Theo fez com ela.

Capítulo 114 - Sábado, 27 de maio

Sol acolhe Jenifer. Jairo surpreende Bruna. Ben tenta convencer Vanessa a denunciar Theo. Sol se preocupa ao saber que Jenifer está tentando processar Theo. Dora se encanta ao ver Fábio atuar com Wilma e Érika. Hugo e Jenifer começam a namorar. O cinegrafista filma Dora e Wilma tendo uma conversa decisiva. Sol observa Jenifer e Hugo namorando. Lui se aconselha com Wilma. Vanessa conta para Orfeu que Ben quer processar Theo. Sol implora que Jenifer para de investigar os crimes de Theo. Orfeu ameaça Vanessa. Kate implica com Jenifer e Hugo. Orfeu avisa a Theo que Ben quer processá-lo. Wilma ironiza a ideia de Fábio de construir um teatro no Refúgio. Vitinho chama Anthony para participar do reality. Orfeu exige que Hugo convença Jenifer a desistir de processar Theo. Wilma insinua a Lui que Fábio não é seu pai.