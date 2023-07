Vai na Fé: Jenifer e Rafa vão parar no hospital por causa de Theo

Nós próximos capítulos da trama das sete, Theo vai sabotar o jantar e a dupla vai parar no hospital

Em “Vai na Fé”, a trama se intensifica à medida que Theo (Emilio Dantas) descobre a traição do filho, Rafa (Caio Manhente) e Jenifer (Bella Campos) para tentar incriminá-lo, levando-o a planejar uma vingança ardilosa. As informações são da coluna Play, do jornal O Globo.

Engenhosamente, o vilão disfarça suas intenções e passa a tratar os filhos de forma excessivamente carinhosa, deixando-os bem desconfiados, porém decididos a prosseguir com o plano. Theo arma um jantar com os irmãos em um restaurante, fingindo total inocência.

“Eu ainda não engoli esse Theo cheio de amor pelos filhos. Ele está armando alguma coisa”, dirá Rafa.

“Mas aqui ele não vai fazer nada. Lugar público, cheio de gente influente. Amanhã, quando o Theo for trabalhar, a gente vai embora daquele apartamento”, responderá Jenifer.

Em um momento oportuno, O vilão vai ao banheiro, enquanto observa secretamente os jovens conversando. Aproveitando-se disso, o vilão age sorrateiramente, pingando algumas gotas de um misterioso líquido em suas saladas, quando o cozinheiro coloca as bandejas na bancada para o garçom levar.

Após o jantar, os irmãos retornam para casa e vão dormir. No entanto, durante a madrugada, Jenifer e Rafa acordam sentindo-se extremamente mal, precisando ir ao hospital às pressas.

Capítulo 146 - Terça-feira, 4 de julho

Lumiar e Kate conversam sobre Theo. Ben avisa a Sol que a continuação da audiência já foi marcada. Lumiar pede para Ricardo assumir o caso de Theo. Guiga e Yuri pedem para Rafa fotografar o chá-revelação deles. Lumiar entrega para Ben as provas que tem sobre a falsificação do exame de DNA. Ricardo anuncia a Theo que cuidará do seu caso. Yuri revela a farsa de Guiga durante a live do chá-revelação. Guiga perde vários contratos, e Yuri tenta se desculpar. Lumiar procura Sol. Clara questiona Rafa sobre seu namoro. Ben incentiva Kate a contar a verdade para Rafa. Clara decide ceder à chantagem de Theo, e Helena fica indignada. Kate procura Rafa.

Capítulo 147 - Quarta-feira, 5 de julho

Rafa entende errado o que Kate fala e prepara um ensaio fotográfico para ela. Lumiar chega ao Refúgio e é acolhida por Fábio. Fábio tenta ajudar Lui a desculpar Lumiar. Clara procura Helena. Kate conversa com Rafa sobre Theo. Vitinho acusa Stuart sobre os roubos de objetos da mansão. Rafa discute com Clara. Sol consola Kate. Stuart inventa uma desculpa e todos ficam contra Vitinho. Rafa procura Theo. Dora tenta ajudar Lumiar. Theo leva Rafa ao bar de Orfeu. Sol é convidada para cantar em um programa de TV. Lumiar tenta conversar com Lui. Rafa liga embriagado para Kate, é manipulado por Theo.