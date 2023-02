Vai na Fé: Hugo terá uma morte trágica ao ajudar Kate

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, o personagem Hugo deverá morrer durante um sequestro

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, uma nova morte vai abalar a trama. Depois da morte do personagem Carlão (Che Moais), o personagem Hugo (MC Cabelinho) deverá morrer de forma trágica.

De acordo com o site Observatório da TV, Hugo será assassinado durante um plano de sequestro. Nas cenas, Kate (Clara Moneke) ouve uma conversa de Bruna (Carla Cristina Cardoso) e Sol (Sheron Menezzes) e descobre que a ex-dançarina foi estuprada por Theo (Emilio Dantas).

Sem pensar duas vezes, Kate decide se vingar de Theo e pede a ajuda de Hugo. Eles sequestram o filho de Theo, mas o plano não dá certo e Hugo morre.

Leia o resumo da novela Vai na Fé de 15 a 18 de fevereiro:

Capítulo 27 - Quarta-feira, 15 de fevereiro

Theo percebe o incômodo de Lumiar ao falar de Sol e tenta convencer a advogada a desistir da investigação. Jenifer pede para ver documentos e fotos de Carlão. Ben passa por um ritual no Refúgio e relembra do passado. Lui sofre por causa de Sol e tenta compor uma música. Lumiar conta para Theo que o caminhão envolvido no acidente tinha seguro. Kate comenta que Sol está precisando de ajuda financeira, e Theo fica interessado. Jenifer tenta descobrir com Marlene sobre antigos namorados de Sol. Hugo vê Theo com Kate e avisa a Orfeu. Jenifer pede para conversar com a mãe. Theo vai à casa de Sol.

Capítulo 28 - Quinta-feira, 16 de fevereiro

Theo oferece dinheiro para Sol, que o expulsa de sua casa. Jenifer pede para Kate perguntar para Bruna sobre os namorados de Sol antes de Carlão. Theo questiona Lumiar sobre as investigações do acidente. A advogada descobre que Jenifer é filha de Sol. Orfeu proíbe Theo de se aproximar de Sol. Theo pede para Kate mudar o visual para parecer com Sol quando era mais jovem. Bruna inventa um pai biológico para Jenifer. Chega o dia do batizado de Duda. Passam-se alguns meses. Jenifer cobra de Bruna uma resposta sobre seu pai biológico. A água da casa de Sol é cortada por falta de pagamento. Ben cai de uma árvore, e Lumiar se preocupa quando ele anuncia que recuperou a memória sobre o acidente.

Capítulo 29 - Sexta-feira, 17 de fevereiro

Ben afirma a Lumiar que quer encontrar a família do homem que falou com ele na estrada. Lui é chamado para fazer uma despedida de solteira. Guiga oferece dinheiro para Jenifer fazer seu trabalho da faculdade. Lumiar finge engajamento no Refúgio. Sol se surpreende com a presença de Vitinho em sua casa. Lui pensa em Sol para fazer seu show. Bruna pede para Vitinho ajudá-la a enganar Jenifer. Lumiar participa de um ritual no Refúgio e tem uma visão de Ben e Sol juntos. Ben declara que deseja acompanhar as investigações do acidente. Bruna mostra para Jenifer a foto de um antigo namorado de Vitinho como sendo seu pai biológico. Ben se espanta ao saber que Lumiar entrou com um recurso para atrasar o processo do acidente.

Capítulo 30 - Sábado, 18 de fevereiro

Ben reconhece Carlão nas fotos sobre o caso. Jenifer entrega o trabalho feito para Guiga e percebe que esqueceu de salvar o seu. Theo se preocupa quando Ben conta que falou com uma das vítimas do acidente. Lumiar chora com a possibilidade de Ben encontrar Sol, e Theo tenta consolar a amiga. Ben liga para Marlene e fala sobre o seguro do caminhão, mas ela acredita tratar-se de um golpe. Lumiar questiona Guiga e Jenifer sobre seus trabalhos. Bruna convence Sol a ir ao escritório de Ben. Yuri decide ajudar Jenifer a encontrar seu suposto pai. Lumiar se desespera ao descobrir que Ben convidou a família de uma vítima do acidente para morar em sua casa.