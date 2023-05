Vai na Fé: Capítulo 100 promete reviravoltas chocantes

Nesta quinta-feira, 11, a novela das sete da Rede Globo exibe seu centésimo capítulo

O capítulo 100 de “Vai na Fé”, da TV Globo, será exibido nesta quinta-feira, 11 de maio e promete estar recheado de descobertas e reviravoltas chocantes na novela.

O contrato de Sol (Sheron Menezzes) com o grupo de Lui Lorenzo (José Loreto) vai parar nas mãos de Erika (Leticia Salles), e a descoberta da cláusula que impede a backing vocal de se relacionar com o cantor traz consequências que mudam a vida de Wilma (Renata Sorrah) e o futuro da relação de Lui e Sol.

Tudo começa quando Ivy (Azzy) reclama com Anthony Verão (Orlando Caldeira) e Erika sobre a suspensão do pagamento do seu salário para cobrir os gastos do reparo dos estragos causados com a pool party que ela fez na mansão.

O jornalista então, tem a ideia de denunciar a precarização do meio artístico e pede para Ivy conseguir os contratos de todos do grupo. Com a ajuda de Naira (Tati Villela), Ivy e Cidão (Alan Campos), pegam os documentos no escritório de Wilma e entregam para Erika.

A ex-dançarina descobre sobre o acordo de Wilma e Sol, um segredo bombástico que tem nas mãos e pode render uma boa matéria contra a empresária. Anthony se preocupa que Sol seja prejudicada com toda essa história e conta para Vitinho (Luis Lobianco) sobre os planos de Erika. O assistente de Lui pede para o jornalista convencer Erika a esperar um tempo para que a história seja revelada.

PATERNIDADE DE JENIFER

Ainda no capítulo desta quinta-feira, 11, Antonio (Vandre Silveira) deixa Ben (Samuel de Assis) e Bruna (Carla Cristina Cardoso) apreensivos ao avisar que foi feita uma varredura no sistema do laboratório que pode indicar a adulteração no resultado do teste de DNA.

Quando Lumiar (Carolina Dieckmann) procura o advogado para contar sobre a necessidade de refazer o exame, ele se preocupa com a ex-mulher saber a razão, mas diz apenas que o juiz designou um novo laboratório e todos os envolvidos precisam estar juntos para o exame.

A notícia é festejada por Theo (Emilio Dantas), enquanto Sol, fica preocupada com a possibilidade de um novo desfecho para a confirmação da paternidade de Jeni.