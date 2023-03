Vai na Fé: Ben reage ao descobrir segredo de Lumiar: 'É crime'

Nos próximos capítulos da novela 'Vai na Fé', Lumiar confessa grande segredo que escondeu de Ben e ele fica em choque

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, Ben (Samuel de Assis) vai descobrir um segredo da esposa, Lumiar (Carolina Dieckmann), e vai acusar a amada de ter cometido um crime. Tudo começará quando ela decide confessar um segredo que escondeu a sete chaves do marido para afastá-lo de Sol (Sheron Menezzes).

Nas cenas, de acordo com a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, Lumiar vai passar alguns dias na casa dos pais e, ao retornar, terá uma conversa séria com Ben. Ela decide revelar um grande segredo e confessa que foi ela quem pagou a indenização para as vítimas do acidente na estrada.

A advogada conta que teve a ajuda de Theo e que decidiu usar as economias do casal para pagar as vítimas porque não queria que Ben reencontrasse Sol. Ela ainda diz que já desconfiava que Jenifer poderia ser filha de Ben ou Theo. Então, Ben dispara: “Não é possível. Isso é crime de falsidade ideológica. Você pode ser acionada judicialmente”.

Lumiar ainda diz que perdeu a cabeça quando viu que Sol poderia voltar para a vida de Ben e fez de tudo para afastá-los. Ela diz que sabe que errou e que agora quer contar a verdade para ele.

As cenas vão ao ar a partir do dia 4 de abril.

Leia o resumo dos capítulos de Vai na Fé no período de 30 de março a 1 de abril:

Capítulo 64 - Quinta-feira, 30 de março

Sol mente para Ben sobre a paternidade de Jenifer e implora que ele incentive a moça a esquecer o assunto. Kate finge não gostar do presente de Hugo. Sol chega com Ben à mansão e Lui fica enciumado. Jenifer marca de se encontrar com Ben. Lui se entristece por não conseguir ajudar Sol. Ben tenta convencer Jenifer a desistir de fazer o exame de DNA e os dois discutem. Lui tem uma ideia para tentar alegrar Sol e pede a ajuda a Vitinho. Jenifer discute com Neide. Sol se aconselha com o Pastor Miguel, e decide mentir novamente para a filha mais velha sobre sua paternidade. Ben afirma a Theo e Simas que não vai procurar Lumiar. Jenifer questiona Neide sobre os antigos namorados da mãe. Neide faz fofoca de Sol na igreja. Lui manda entregar a surpresa na frente da igreja e Sol se sente humilhada com os olhares dos fiéis.

Capítulo 65 - Sexta-feira, 31 de março

Lui se angustia à espera de uma resposta de Sol. Sol garante a mãe que não ficará com Lui. Neide difama a filha de Marlene na igreja. Sol revela para Vitinho os termos do contrato que Wilma a fez assinar. Jenifer diz que não quer mais participar do laboratório de revisão criminal e Ben pede para conversar com ela. Bryan e Gil defendem Duda do bullying no colégio. Uma criança pede a ajuda de Ben e Jenifer para tirar o pai da cadeia. Sol diz a Lui que não quer ficar com ele. Erick implica com Duda e ela acredita que a culpa foi de Meire. Jenifer se empolga para trabalhar no caso do pai de Vitória no laboratório de revisão criminal e Ben acha graça. Lumiar tenta conversar com Ben. Theo vai até o Refúgio e questiona Lumiar sobre a paternidade de Jenifer.

Capítulo 66 - Sábado, 1 de abril

Lumiar não responde a pergunta de Theo. Dora se incomoda com a presença de Theo no refúgio e passa mal ao tocar nele. Kate brinca com Duda e Meire. Lui compõe uma música e Wilma o menospreza. Jenifer conversa com Ben sobre o caso do pai de Vitória. Sol se emociona quando Lui mostra parte da música que ele compôs para ela, e eles acabam se beijando. Ben conversa com Josué, pai de Vitória, e se empolga quando Jenifer descobre uma brecha para que eles revisem o caso. Guiga questiona Jenifer sobre o baile funk próximo à sua casa. Theo se afasta com Lumiar de uma cerimônia e Dora se preocupa. Jenifer encontra um presente que Ben deu para Sol quando eram namorados. Theo entra escondido com um vinho no quarto de Lumiar. Jenifer pede para Kate levá-la ao baile funk. Theo consegue a informação que queria sobre Sol com Lumiar.