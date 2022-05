A Usurpadora: saiba por onde anda Gabriela Spanic

O Canal Viva anunciou a reprise da novela A Usurpadora a partir de Junho. Confira aqui como a atriz Gabriela Spanic, intérprete de Paola e Paulina, está hoje em dia!

Os fãs da novela A Usurpadora já podem anotar na agenda a data da estreia da reprise da história no Canal Viva. A trama chegará ao canal da TV por assinatura a partir do dia 27 de junho com a história de conflito das gêmeas Paulina e Paola Bracho. A novela, feita em 1998, foi um sucesso em todas as vezes que foi reprisada pelo SBT e também quando chegou ao catálogo do Globoplay. Agora, a trama vai substituir Marimar no Viva. Que tal saber por onde anda a atriz Gabriela Spanic, que deu vida para Paulina e Paola?

A atriz mexicana Gabriela Spanic é presença frequente nas redes sociais. Ela tem mais de 2 milhões de seguidores e é conhecida mundialmente. Ela está solteira e tem um filho, Gabriel de Jesus Spanic.

Nas redes sociais, a artista sempre compartilha fotos de sua rotina e adora selfies. Atualmente, ela está no elenco da novela Corazón Guerrero, que é uma trama mexicana da Televisa. Gaby é apaixonada pelos fãs brasileiros e está sempre ligada nas mensagens dos seguidores daqui.

Recentemente, ela também fez uma turnê por alguns países com seu monólogo 'Ay por favor! La Usurpadora'.

Fotos da atriz Gabriela Spanic, que protagonizou a novela A Usurpadora:

