Três novelas disputam vaga para substituir 'O Clone' na Globo

Veja quais novelas podem ocupar o lugar de 'O Clone' no 'Vale a Pena Ver de Novo'

CARAS Digital Publicado em 30/01/2022, às 11h21

Atualmente no ar no Vale a Pena Ver de Novo, a bem sucedida novela O Clone está fazendo sucesso na programação vespertina da Globo.

Com audiência alta, a trama de 2001 vai bem tanto na telinha como também nas redes sociais, onde costuma virar assunto e gerar muitos comentários na web.

De acordo com informações do site Observatório da TV, três folhetins estariam na disputa para ocupar o lugar da história de Jade (Giovanna Antonelli) na grade da emissora.

Disputa de gigantes

Mulheres Apaixonadas, escrita por Manoel Carlos, foi exibida no ano de 2003 e recentemente elevou os índices do canal fechado Viva.

A Favorita, de João Emanuel Carneiro, bombou em 2018 e é pedida por boa parte do público que deseja rever a intensa novela na telinha.

Por fim, Amor à Vida, de autoria de Walcyr Carrasco, deu o que falar em sua transmissão em 2013, trazendo o icônico personagem Félix (Mateus Solano).

Por enquanto, a TV Globo ainda não confirmou qual novela irá ser exibida com o final de O Clone no Vale a Pena Ver de Novo. Façam as suas apostas!